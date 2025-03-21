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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Adımı: "21 Mart Baharın Bayramı Hayırlı Olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Adımı: "21 Mart Baharın Bayramı Hayırlı Olsun"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Programda nevruz ateşini yakan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 21 Mart'ın bayram olarak ilan edileceğine dair yeşil ışık yakarak '21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan şunları söyledi:

'Nevruz coşkusunu paylaşıyoruz. Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu kutlayan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum. Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali beyle de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişarede burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah.

azı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun.

Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olacak, birliğimize, beraberliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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