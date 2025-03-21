Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Adımı: "21 Mart Baharın Bayramı Hayırlı Olsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Adımı: "21 Mart Baharın Bayramı Hayırlı Olsun"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Programda nevruz ateşini yakan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 21 Mart'ın bayram olarak ilan edileceğine dair yeşil ışık yakarak '21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ın Nevruz Bayramı olacağını söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın