Öğretmen Sabit Doğan Anlattı: Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde 33 Öğretmen Neden Kadro Dışı Kaldı?

Türkiye’de bazı proje okullarında öğretmenlerin kadrolarının durdurulduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada öğretmenlerin siyasi görüşleri nedeniyle bağlı oldukları okuldaki kadrolarından çıkarıldığı iddia edildi ve lise öğrencileri protesto gösterileri düzenlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı ise iddiaları yalanladı ve yaşananların normal bir prosedür olduğunu ifade etmişti.

Kadrosuz kalan öğretmenlerden biri olan Sabit Doğan sosyal medya hesabından sürecin neden böyle olduğunu anlattı.