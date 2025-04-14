Öğretmen Sabit Doğan Anlattı: Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde 33 Öğretmen Neden Kadro Dışı Kaldı?
Türkiye’de bazı proje okullarında öğretmenlerin kadrolarının durdurulduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada öğretmenlerin siyasi görüşleri nedeniyle bağlı oldukları okuldaki kadrolarından çıkarıldığı iddia edildi ve lise öğrencileri protesto gösterileri düzenlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı ise iddiaları yalanladı ve yaşananların normal bir prosedür olduğunu ifade etmişti.
Kadrosuz kalan öğretmenlerden biri olan Sabit Doğan sosyal medya hesabından sürecin neden böyle olduğunu anlattı.
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Türkiye’de proje liselerinde yapılan öğrenci eylemleri bugünün en dikkat çeken gündemlerinden biri oldu.
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Kadrosunu kaybeden öğretmen Sabit Doğan yaşananları anlattı.
Sabit Doğan’ın yaşananları anlattığı paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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