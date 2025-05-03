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Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Siyasilerden Gelen Taziye Mesajları

Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Siyasilerden Gelen Taziye Mesajları

Sırrı Süreyya Önder
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.05.2025 - 18:04 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 18:09

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Önder, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medyada siyasi isimlerden taziye mesajları yağdı. 

İşte, siyasilerin Sırrı Süreyya Önder'e vedası

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta saat 16.10'da hayatını kaybetti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta saat 16.10'da hayatını kaybetti.

18 gün önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılılan Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik ameliyatın ardından günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tanınmış siyasetçi ve sanatçı Önder'den 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10'da acı haberin gelmesiyle siyasilerin taziye paylaşımları da peşi sıra sosyal medyada yerini aldı.

Fahrettin Altun

Fahrettin Altun

Davut Gül

Davut Gül
twitter.com

Muharrem İnce

Muharrem İnce
twitter.com

Engin Altay

Engin Altay
twitter.com
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Ömer Çelik

Ömer Çelik

Ali Yerlikaya

Ali Yerlikaya
twitter.com

Süleyman Soylu

Süleyman Soylu
twitter.com

Vahap Seçer

Vahap Seçer
twitter.com

Yılmaz Tunç

Yılmaz Tunç
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Mahmut Tanal

Mahmut Tanal
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'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İstanbul Milletvekili, edebiyat ve sinema dünyasında da iz bırakmış bir fikir ve söz insanı olan Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Hayatını; düşüncelerini, kalemini, sözünü ve duruşunu halkın vicdanından yana kullanmaya adamış bir isimdi. Siyasette çoğu zaman ezilenin, dışlananın, ötekileştirilenin sesi olmaya gayret etti. Farklılıkları zenginlik olarak gören anlayışıyla toplumsal barışa katkı sunmaya çalıştı.

Merhumun; insan haklarına, özgürlüklere, demokrasiye ve halkların birlikte yaşama iradesine dair verdiği mücadele, siyasi tarihimizin önemli sayfalarında yerini almıştır.

Bu vesileyle, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, halkımıza, milletvekillerine ve mensubu olduğu siyasi camiaya başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı âlî olsun.'

Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli

'Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.'

Özgür Özel

Özgür Özel

'Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.

Ülkemizin başı sağolsun.'

Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş
twitter.com

'Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'

Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek
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DEM Parti

DEM Parti
twitter.com

' Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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