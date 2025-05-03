Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Siyasilerden Gelen Taziye Mesajları
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Önder, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medyada siyasi isimlerden taziye mesajları yağdı.
İşte, siyasilerin Sırrı Süreyya Önder'e vedası
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta saat 16.10'da hayatını kaybetti.
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Fahrettin Altun
Davut Gül
Muharrem İnce
Engin Altay
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Ömer Çelik
Ali Yerlikaya
Süleyman Soylu
Vahap Seçer
Yılmaz Tunç
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Mahmut Tanal
Devlet Bahçeli
Özgür Özel
Numan Kurtulmuş
Mehmet Şimşek
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DEM Parti
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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