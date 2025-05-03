Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Siyasilerden Gelen Taziye Mesajları

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İstanbul Milletvekili, edebiyat ve sinema dünyasında da iz bırakmış bir fikir ve söz insanı olan Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Hayatını; düşüncelerini, kalemini, sözünü ve duruşunu halkın vicdanından yana kullanmaya adamış bir isimdi. Siyasette çoğu zaman ezilenin, dışlananın, ötekileştirilenin sesi olmaya gayret etti. Farklılıkları zenginlik olarak gören anlayışıyla toplumsal barışa katkı sunmaya çalıştı.

Merhumun; insan haklarına, özgürlüklere, demokrasiye ve halkların birlikte yaşama iradesine dair verdiği mücadele, siyasi tarihimizin önemli sayfalarında yerini almıştır.

Bu vesileyle, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, halkımıza, milletvekillerine ve mensubu olduğu siyasi camiaya başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı âlî olsun.'