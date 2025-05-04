İbrahim Tatlıses, Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesine Tekerli Sandalye Yardımıyla Katıldı!

Uzun süre kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Önder, Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. 18 gün süren tedavi sürecinin sonunda, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Hem ironik hem de esprili konuşmalarıyla dikkat çeken Önder, 2013-2015 yılları arasında yürütülen “çözüm süreci”nin en önemli simalarından biri olarak ön plana çıkmıştı. Kendisi, Öcalan ile yapılan görüşmelerde İmralı heyetinde yer almıştı.