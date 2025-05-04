İbrahim Tatlıses, Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesine Tekerli Sandalye Yardımıyla Katıldı!
Siyasi hayatına HDP ile başlayan, ardından isim değişikliğine gidip DEM parti olarak yoluna devam eden siyasi parti ile tanınan milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz gün vefat etmişti.
Bugün gerçekleşen cenaze törenine katılan ünlü isimlerden birisi de İbrahim Tatlıses oldu.
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Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti.
İmparator ön adıyla tanıdığımız İbrahim Tatlıses, Sırrı Süreyya Önder'in Levent'te gerçekleşen cenaze törenine katılan ünlü simalardan birisi oldu.
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