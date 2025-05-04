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İbrahim Tatlıses, Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesine Tekerli Sandalye Yardımıyla Katıldı!

İbrahim Tatlıses, Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesine Tekerli Sandalye Yardımıyla Katıldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 18:42

Siyasi hayatına HDP ile başlayan, ardından isim değişikliğine gidip DEM parti olarak yoluna devam eden siyasi parti ile tanınan milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz gün vefat etmişti. 

Bugün gerçekleşen cenaze törenine katılan ünlü isimlerden birisi de İbrahim Tatlıses oldu.

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Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti.

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti.

Uzun süre kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Önder, Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. 18 gün süren tedavi sürecinin sonunda, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 

Hem ironik hem de esprili konuşmalarıyla dikkat çeken Önder, 2013-2015 yılları arasında yürütülen “çözüm süreci”nin en önemli simalarından biri olarak ön plana çıkmıştı. Kendisi, Öcalan ile yapılan görüşmelerde İmralı heyetinde yer almıştı.

İmparator ön adıyla tanıdığımız İbrahim Tatlıses, Sırrı Süreyya Önder'in Levent'te gerçekleşen cenaze törenine katılan ünlü simalardan birisi oldu.

İmparator ön adıyla tanıdığımız İbrahim Tatlıses, Sırrı Süreyya Önder'in Levent'te gerçekleşen cenaze törenine katılan ünlü simalardan birisi oldu.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya üzerinden Hazal KayaEsra Erol, Mahsun Kırmızıgül, Selçuk Yöntem ve daha birçok isim taziye mesajı paylaşmıştı.

Cenaze töreni, 4 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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