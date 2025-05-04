onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP ve İstanbul Valiliği Arasında Otopark Krizi Yaşanıyor

CHP ve İstanbul Valiliği Arasında Otopark Krizi Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 22:37

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anmaya sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. CHP lideri Özgür Özel de katılanlar arasındaydı. Anmanın ardından Özgür Özel'e AKM çıkışında bir saldırı gerçekleşti. Saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilirken, saldırıyla ilgili çeşitli sorular gündeme geldi. 

İstanbul Valiliği ve CHP'den Özgür Çelik arasında 'otopark' konusunda farklı görüşler geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özgür Özel'in makam aracının otoparka alınmadığı iddiası üzerine İstanbul Valiliği şu açıklamayı yaptı: 

“04.05.2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak;

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Özgür Çelik, Valilikten yapılan bu açıklamayı anlayamadığını söyledi.

Özgür Çelik, Valilikten yapılan bu açıklamayı anlayamadığını söyledi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasını eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırı sonrası dolaşıma sokulan “Otoparka giriş talebi olmadı” ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

İstanbul Valiliği ile yaptığımız görüşme sonucunda sürecin incelendiği tarafımıza bildirilmişti. Buna rağmen neden böyle bir açıklama yapıldığını, kamuoyunun neden yanıltıldığını anlamakta zorlanıyoruz.' dedi.

Çelik, "işin gerçeği şöyledir" diyerek konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Çelik, "işin gerçeği şöyledir" diyerek konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özgür Çelik, otoparka valilikle görüşmelerine rağmen sonuç alamadıkları için girişlerine izin verilmediğini söyledi: 

'İşin gerçeği şöyledir; Genel Başkanımız Ankara’dan kara yoluyla 1 saat önce cenaze töreninin yapılacağı alana gelmiş, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) tam karşısındaki otelde tören saatini beklemiş ve törene yürüyerek geçmiştir.

Genel Başkanımız AKM içerisinde törendeyken ekibi tarafından aracının otoparka alınması ısrarla talep edilmiş, bu konuda tartışma yaşanmasına rağmen, saldırının gerçekleştiği ve başka siyasi partilerin araçlarının alındığı protokol alanına Genel Başkanımızın aracı alınmamıştır.'

"Sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunulacak"

"Sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunulacak"

Özgür Çelik, hukuki sürece de dikkat çekerek suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı: 

'Alçak saldırıyı gerçekleştiren cani ile ilgili hukuki süreci, İl Hukuk Komisyonumuz’dan 10 avukatımız Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nde takip etmektedir.

Ayrıca bu alçak saldırıda ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Bir cani sokakta rahatça gezerken, Cumhurbaşkanı adayımız ve belediye başkanlarımız başta olmak üzere binlerce suçsuz insanın tutuklu yargılanıyor olması çürümüş adalet sisteminin bir sonucudur.

Adalet sistemini çürütenler ve saldırganlar şunu iyi bilmelidir; Cumhuriyet Halk Partisi bu alçak saldırılar karşısında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde bir milim geri adım atmadan kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın