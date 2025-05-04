CHP ve İstanbul Valiliği Arasında Otopark Krizi Yaşanıyor
Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anmaya sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. CHP lideri Özgür Özel de katılanlar arasındaydı. Anmanın ardından Özgür Özel'e AKM çıkışında bir saldırı gerçekleşti. Saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilirken, saldırıyla ilgili çeşitli sorular gündeme geldi.
İstanbul Valiliği ve CHP'den Özgür Çelik arasında 'otopark' konusunda farklı görüşler geldi.
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İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Özgür Çelik, Valilikten yapılan bu açıklamayı anlayamadığını söyledi.
Çelik, "işin gerçeği şöyledir" diyerek konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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