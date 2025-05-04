CHP ve İstanbul Valiliği Arasında Otopark Krizi Yaşanıyor

Özgür Çelik, hukuki sürece de dikkat çekerek suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı:

'Alçak saldırıyı gerçekleştiren cani ile ilgili hukuki süreci, İl Hukuk Komisyonumuz’dan 10 avukatımız Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nde takip etmektedir.

Ayrıca bu alçak saldırıda ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Bir cani sokakta rahatça gezerken, Cumhurbaşkanı adayımız ve belediye başkanlarımız başta olmak üzere binlerce suçsuz insanın tutuklu yargılanıyor olması çürümüş adalet sisteminin bir sonucudur.

Adalet sistemini çürütenler ve saldırganlar şunu iyi bilmelidir; Cumhuriyet Halk Partisi bu alçak saldırılar karşısında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde bir milim geri adım atmadan kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir!'