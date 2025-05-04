Özgür Özel'e Yapılan Saldırının Kurgu Olduğunu İddia Edenlere Beden Analizi Yanıtı

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sebebiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anmaya binlerce kişi katıldı. AKM'den ayrıldığı sırada Özgür Özel'e yapılan saldırı ise hayli tepki çekti. Başta alandaki kişiler olmak üzere kamuoyunun da tepkisini çeken görüntüler için sosyal medyada 'kurgu' iddiası ortaya atıldı. Ancak beden dili üzerine çalışmalar yapan Burak Harun Kaplan görüntüyü analiz ederek iddialara yanıt verdi.