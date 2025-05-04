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Özgür Özel'e Yapılan Saldırının Kurgu Olduğunu İddia Edenlere Beden Analizi Yanıtı

Özgür Özel'e Yapılan Saldırının Kurgu Olduğunu İddia Edenlere Beden Analizi Yanıtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 19:41

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sebebiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anmaya binlerce kişi katıldı. AKM'den ayrıldığı sırada Özgür Özel'e yapılan saldırı ise hayli tepki çekti. Başta alandaki kişiler olmak üzere kamuoyunun da tepkisini çeken görüntüler için sosyal medyada 'kurgu' iddiası ortaya atıldı. Ancak beden dili üzerine çalışmalar yapan Burak Harun Kaplan görüntüyü analiz ederek iddialara yanıt verdi.

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Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepkiler sürüyor.

Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepkiler sürüyor.

Özgür Özel'e AKM çıkışında yapılan saldırıya tepkiler devam ederken bir grup da bunun 'kurgu' olduğunu iddia etti. İçerik üreticisi Burak Harun Kaplan da görüntüler üzerinden analiz yaptı.

Burak Harun Kaplan, görüntülerde senkron olduğunu söyleyerek kurgu olmadığını dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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