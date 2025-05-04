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Saldırı Sonrası Özgür Özel Halka Seslendi: "Bir Santim Eğilmeyiz"

Saldırı Sonrası Özgür Özel Halka Seslendi: "Bir Santim Eğilmeyiz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 23:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından uğradığı yumruklu saldırının sonrasında, CHP Gençlik Kolları tarafından genel merkez önünde karşılama çağrısı yapıldı. Bu çağrının ardından çok sayıda partili CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Burada kalabalığa hitap eden Özgür Özel, kararlı mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı: “Bir gece daha buraya geleceğiz. Burayı tıklım tıklım dolduracağız, partimizin ışıklarını sabaha kadar yakacağız. O seçimi biz kazanacağız.”

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Özgür Özel, Ankara'da halka sesleniyor.

Özgür Özel, Ankara'da halka sesleniyor.

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katıldığını söyleyerek 'Bu sabah İstanbul'a gittik, bir cenazeye, bir barış güvercinini uğurlamaya, Sırrı Süreyya Önder'i uğurlama gittik. 

Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin Ekrem geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu? Bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız. Biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürürler, asla sinmeyeceğiz, biz kazanacağız!' dedi.

"Herkes aklını başına alsın"

"Herkes aklını başına alsın"

Özgür Özel, yaşanan saldırının ardından yaptığı konuşmada sert ifadeler kullandı. 'Bundan sonra herkes aklını başına alsın,' diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti: 'CHP, böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak bir parti değildir. Buradan açıkça ilan ediyorum; cunta heveslilerine sesleniyorum: Bugün yaşananları size mal edecek bir kolaycılığa düşmeyeceğiz. Ancak milletin karşısına dikilir, arkadaşlarımızı haksız yere içerde tutar, önümüze engel koyarsanız, bizden göreceğiniz var, çekeceğiniz var.'

"Kimse bizi korkutamaz"

"Kimse bizi korkutamaz"

Özgür Özel konuşmasına 'Bu ülkenin namuslu çalışkan insanları artık korkmayın. Kimse sizi ezemez, artık gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarma, şaha kaldırma dönemidir.

Kimse bizi korkutamaz. Biz korkuyu da, kaygıyı da, kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi ne katilleri ne güçleri, ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları durdurabilir.' sözleriyle devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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