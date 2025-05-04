Saldırı Sonrası Özgür Özel Halka Seslendi: "Bir Santim Eğilmeyiz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından uğradığı yumruklu saldırının sonrasında, CHP Gençlik Kolları tarafından genel merkez önünde karşılama çağrısı yapıldı. Bu çağrının ardından çok sayıda partili CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Burada kalabalığa hitap eden Özgür Özel, kararlı mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı: “Bir gece daha buraya geleceğiz. Burayı tıklım tıklım dolduracağız, partimizin ışıklarını sabaha kadar yakacağız. O seçimi biz kazanacağız.”
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Özgür Özel, Ankara'da halka sesleniyor.
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"Herkes aklını başına alsın"
"Kimse bizi korkutamaz"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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