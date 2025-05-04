Saldırı Sonrası Özgür Özel Halka Seslendi: "Bir Santim Eğilmeyiz"

Özgür Özel konuşmasına 'Bu ülkenin namuslu çalışkan insanları artık korkmayın. Kimse sizi ezemez, artık gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarma, şaha kaldırma dönemidir.

Kimse bizi korkutamaz. Biz korkuyu da, kaygıyı da, kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi ne katilleri ne güçleri, ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları durdurabilir.' sözleriyle devam etti.