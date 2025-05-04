Saldırgan Selçuk Tengioğlu Adına Açılan Sahte Hesaptan Özgür Özel'in Kızı Tehdit Edildi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Sabıkası oldukça kabarık olan Tengioğlu adına Mart 2025'te bir Instagram hesabı açıldığı ortaya çıktı. Açılan hesaptan Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in adres bilgileri paylaşılarak tehdit edildi.
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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 21 yıl önce iki çocuğunu katlettiği ortaya çıkmıştı.
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Mart 2025'te Selçuk Tengioğlu adına hesap açıldığı öğrenildi. Sahte hesaptan Özgür Özel'in kızı İpek Özel tehdit edildi.
Selçuk Tengioğlu adına yapılan paylaşımda, Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in açık adresine yer verildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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