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Yine Tavuk Yine Zehirlenme: 126 İşçi Hastanelik Oldu

Yine Tavuk Yine Zehirlenme: 126 İşçi Hastanelik Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 23:56

Geçtiğimiz ay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra  648 kişi zehirlenmişti. Şimdi de Samsun'da 7 farklı fabrikadaki 126 işçi, aynı yemek şirketinden gönderilen tavuk yemeğinden zehirlendiği ortaya çıktı.

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Tavuk eti nedeniyle zehirlenen insanların sayısı artmaya başladı. Her geçen gün yeni bir zehirlenme vakası gündeme geliyor. Bu kez de Samsun'da yaşandı.

Tavuk eti nedeniyle zehirlenen insanların sayısı artmaya başladı. Her geçen gün yeni bir zehirlenme vakası gündeme geliyor. Bu kez de Samsun'da yaşandı.

Feci olay, Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya bir yemek şirketi tarafından pişirilen tavuk yemeği, 7 fabrikada çalışan işçilere verildi.

Yemekten kısa bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti gösteren 126 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Yemekten kısa bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti gösteren 126 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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