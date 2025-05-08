Yine Tavuk Yine Zehirlenme: 126 İşçi Hastanelik Oldu
Geçtiğimiz ay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra 648 kişi zehirlenmişti. Şimdi de Samsun'da 7 farklı fabrikadaki 126 işçi, aynı yemek şirketinden gönderilen tavuk yemeğinden zehirlendiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tavuk eti nedeniyle zehirlenen insanların sayısı artmaya başladı. Her geçen gün yeni bir zehirlenme vakası gündeme geliyor. Bu kez de Samsun'da yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yemekten kısa bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti gösteren 126 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın