Yurt Dışında Yaşayan Gurbetçilerin Türkiye’deki Akrabalarına Söylediği Yalanlara Parodi

@thegakman adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gökhan Akman, “yurt dışında yaşayan karaktersiz kuzen” notuyla bir video paylaşımı yaptı. Gerçekleri komediyle içerikleştiren Akman, beğenileri toplarken yorumlar da yağdı. Sizler de muhakkak yurt dışında yaşayan yakınlarınızdan hayatın zor olduğuna dair söylemler duymuşsunuzdur. İşte içerik üreticisi de tam da bunları konu edinmişti. Gelin detaylara geçelim!
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Özellikle sosyal medyada gurbetçilerin serzenişlerine şahit oluyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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