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Yurt Dışında Yaşayan Gurbetçilerin Türkiye’deki Akrabalarına Söylediği Yalanlara Parodi

Yurt Dışında Yaşayan Gurbetçilerin Türkiye’deki Akrabalarına Söylediği Yalanlara Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 15:03

İçerik Devam Ediyor

@thegakman adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gökhan Akman, “yurt dışında yaşayan karaktersiz kuzen” notuyla bir video paylaşımı yaptı. Gerçekleri komediyle içerikleştiren Akman, beğenileri toplarken yorumlar da yağdı. Sizler de muhakkak yurt dışında yaşayan yakınlarınızdan hayatın zor olduğuna dair söylemler duymuşsunuzdur. İşte içerik üreticisi de tam da bunları konu edinmişti. Gelin detaylara geçelim!

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Özellikle sosyal medyada gurbetçilerin serzenişlerine şahit oluyoruz.

Özellikle sosyal medyada gurbetçilerin serzenişlerine şahit oluyoruz.

Ancak işin aslını artık herkes farkında ve yalanlar işlemiyor. Sizce Türkiye ile yurt dışı kıyaslaması yapıldığında gurbetçiler neden doğruları gizlemek istiyor? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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