Yurt Dışında Yaşayan Gurbetçilerin Türkiye’deki Akrabalarına Söylediği Yalanlara Parodi

@thegakman adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gökhan Akman, “yurt dışında yaşayan karaktersiz kuzen” notuyla bir video paylaşımı yaptı. Gerçekleri komediyle içerikleştiren Akman, beğenileri toplarken yorumlar da yağdı. Sizler de muhakkak yurt dışında yaşayan yakınlarınızdan hayatın zor olduğuna dair söylemler duymuşsunuzdur. İşte içerik üreticisi de tam da bunları konu edinmişti. Gelin detaylara geçelim!