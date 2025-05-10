Mersin’de Bir Okulda Koro Gösterisine Hazırlanan Öğrencilerin Yeteneği Karşısında Büyülendik!

@gelecekchildrenschoir adlı Instagram hesabından içerikler üreten sayfa, öğrencilerinin koro gösterilerine hazırlandıkları bir kesiti paylaşmasıyla viral oldu. Öğrenciler müziğe öylesine ilgiliydi ki, hepsi birbirinden güzel performans sergiledi. Çocukların birbiriyle senkronize çalışması karşısında onlara hayran kaldık. Gelin bir de birlikte izleyelim!