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Mersin’de Bir Okulda Koro Gösterisine Hazırlanan Öğrencilerin Yeteneği Karşısında Büyülendik!

Mersin’de Bir Okulda Koro Gösterisine Hazırlanan Öğrencilerin Yeteneği Karşısında Büyülendik!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 11:48

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@gelecekchildrenschoir adlı Instagram hesabından içerikler üreten sayfa, öğrencilerinin koro gösterilerine hazırlandıkları bir kesiti paylaşmasıyla viral oldu. Öğrenciler müziğe öylesine ilgiliydi ki, hepsi birbirinden güzel performans sergiledi. Çocukların birbiriyle senkronize çalışması karşısında onlara hayran kaldık. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Müziğe gösterdikleri ilgi ve çabanın sonucunda harika sonuçlar ortaya çıkmıştı.

Müziğe gösterdikleri ilgi ve çabanın sonucunda harika sonuçlar ortaya çıkmıştı.

İzleyenler de övgülerle dolu yorumları eksik etmedi. Geleceklerinin çok parlak olduğuna biz eminiz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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