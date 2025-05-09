Türkiye’ye Gelen Japon Turist Ona Evini Açan Misafirperver Türk Sayesinde Harika Anılar Biriktirdi

@kimonomagician adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir Japon turist, Türkiye seyahatinde yaşadıklarını kayda aldı. Kendisi Türklerin Japonlara olan samimi tutumuna şaşırmıştı. Yürüyerek seyahat eden gezgin Japon, en yorgun günlerinden birinde karşılaştığı kişinin ona evini açmasıyla harika günler geçirdiğini dile getirmişti. Gelin bu serüvenini anlattığı anları birlikte izleyelim!