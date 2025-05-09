Türkiye’ye Gelen Japon Turist Ona Evini Açan Misafirperver Türk Sayesinde Harika Anılar Biriktirdi

@kimonomagician adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir Japon turist, Türkiye seyahatinde yaşadıklarını kayda aldı. Kendisi Türklerin Japonlara olan samimi tutumuna şaşırmıştı. Yürüyerek seyahat eden gezgin Japon, en yorgun günlerinden birinde karşılaştığı kişinin ona evini açmasıyla harika günler geçirdiğini dile getirmişti. Gelin bu serüvenini anlattığı anları birlikte izleyelim!
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Misafirperverlik denince akla gelen ilklerdeniz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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