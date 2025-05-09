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Türkiye’ye Gelen Japon Turist Ona Evini Açan Misafirperver Türk Sayesinde Harika Anılar Biriktirdi

Türkiye’ye Gelen Japon Turist Ona Evini Açan Misafirperver Türk Sayesinde Harika Anılar Biriktirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 16:06

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@kimonomagician adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir Japon turist, Türkiye seyahatinde yaşadıklarını kayda aldı. Kendisi Türklerin Japonlara olan samimi tutumuna şaşırmıştı. Yürüyerek seyahat eden gezgin Japon, en yorgun günlerinden birinde karşılaştığı kişinin ona evini açmasıyla harika günler geçirdiğini dile getirmişti. Gelin bu serüvenini anlattığı anları birlikte izleyelim!

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Misafirperverlik denince akla gelen ilklerdeniz.

Misafirperverlik denince akla gelen ilklerdeniz.

Biri kapımızı çaldığında o kapı asla yüzüne kapanmaz biliyorsunuz ki. Japon turistin de Türkiye seyahatinde güzel anılar biriktirmesi paha biçilemez bir deneyimdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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