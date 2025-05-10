Bişektomi Olan Bir Kadın Ameliyat Sürecinde Yaşadıklarını ve Sonucu Paylaştı

Bir sosyal medya kullanıcısı bişektomi ameliyatı sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Bişektomi işlemi yanak yağlarının alınmasıyla birlikte daha ince bir yüz görünümü sağlıyor. Ancak bu pek de kolay bir süreç değil. Genç kadının paylaşımı da ameliyat sürecinin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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Tüm estetik operasyonlar gibi bişektomi de son yıllarda revaçta.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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