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Bişektomi Olan Bir Kadın Ameliyat Sürecinde Yaşadıklarını ve Sonucu Paylaştı

Bişektomi Olan Bir Kadın Ameliyat Sürecinde Yaşadıklarını ve Sonucu Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 14:14

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Bir sosyal medya kullanıcısı bişektomi ameliyatı sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Bişektomi işlemi yanak yağlarının alınmasıyla birlikte daha ince bir yüz görünümü sağlıyor. Ancak bu pek de kolay bir süreç değil. Genç kadının paylaşımı da ameliyat sürecinin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Tüm estetik operasyonlar gibi bişektomi de son yıllarda revaçta.

Tüm estetik operasyonlar gibi bişektomi de son yıllarda revaçta.

Son zamanlarda özellikle burun estetiği ameliyatı sıkça tercih ediliyor. Bıçak altına yatmak istemeyenler ise dolgu ve botoks gibi işlemlerle istediği görünüme kavuşuyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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