Bişektomi Olan Bir Kadın Ameliyat Sürecinde Yaşadıklarını ve Sonucu Paylaştı

Bir sosyal medya kullanıcısı bişektomi ameliyatı sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Bişektomi işlemi yanak yağlarının alınmasıyla birlikte daha ince bir yüz görünümü sağlıyor. Ancak bu pek de kolay bir süreç değil. Genç kadının paylaşımı da ameliyat sürecinin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi. Gelin bir de birlikte izleyelim!