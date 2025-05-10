Annelerine İngilizce Küfür Öğreten Çocuklar Kelimenin Anlamını Söylemeyince Güldüren Anlar Yaşandı

Nedendir bilinmez ama bir dili öğrenmek söz konusu olunca biz Türkler, önce küfürleri öğreniyor ya da öğreneceklere ilk olarak küfürleri öğretiyoruz. Artık bu bir Türk klasiği haline geldi. @ivogercek adlı TikTok kullanıcısı da annelerinin İngilizce küfür öğrendiği anları paylaşmasıyla TikTok’ta viral oldu. Annenin ne öğrendiğinden haberi bile yoktu. Onun o anları tüm aileyi güldürdü. Gelin detaylara geçelim!
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Hanımefendinin tatlı anları karşısında izleyenler de kahkahalarla eşlik etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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