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Annelerine İngilizce Küfür Öğreten Çocuklar Kelimenin Anlamını Söylemeyince Güldüren Anlar Yaşandı

Annelerine İngilizce Küfür Öğreten Çocuklar Kelimenin Anlamını Söylemeyince Güldüren Anlar Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 16:23

İçerik Devam Ediyor

Nedendir bilinmez ama bir dili öğrenmek söz konusu olunca biz Türkler, önce küfürleri öğreniyor ya da öğreneceklere ilk olarak küfürleri öğretiyoruz. Artık bu bir Türk klasiği haline geldi. @ivogercek adlı TikTok kullanıcısı da annelerinin İngilizce küfür öğrendiği anları paylaşmasıyla TikTok’ta viral oldu. Annenin ne öğrendiğinden haberi bile yoktu. Onun o anları tüm aileyi güldürdü. Gelin detaylara geçelim!

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Hanımefendinin tatlı anları karşısında izleyenler de kahkahalarla eşlik etti.

Hanımefendinin tatlı anları karşısında izleyenler de kahkahalarla eşlik etti.

Yorumlarda buluşan izleyiciler, “Acaba ne dediğini düşünüyor?” sorusuyla meraklarını dile getirdi. Sizce neden dil öğrenmek söz konusu olunca işe küfürden başlıyoruz? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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