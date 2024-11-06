Canlı Yayına Yansıdı: Görme Engelli Bir Vatandaş Kaldırımın Ortasına Monte Edilen Klimaya Çarptı

Engelli bireyler, yaşamlarının her aşamasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Günlük yaşam rutinlerini sürdürme, sosyal etkinliklere katılma, eğitim ve iş hayatında aktif olma gibi pek çok alanda engellerle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Bu durum, engelli bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyerek, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli sorunlara yol açıyor. Bu nedenle, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve onların topluma tam anlamıyla entegre olmalarını sağlamak adına, toplumun tüm bireylerine büyük sorumluluklar düşüyor. Fakat bu durum genel olarak görmezden geliniyor.