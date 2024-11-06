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Canlı Yayına Yansıdı: Görme Engelli Bir Vatandaş Kaldırımın Ortasına Monte Edilen Klimaya Çarptı

Canlı Yayına Yansıdı: Görme Engelli Bir Vatandaş Kaldırımın Ortasına Monte Edilen Klimaya Çarptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.11.2024 - 20:17

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Engelli bireyler, yaşamlarının her aşamasında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Günlük yaşam rutinlerini sürdürme, sosyal etkinliklere katılma, eğitim ve iş hayatında aktif olma gibi pek çok alanda engellerle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Bu durum, engelli bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyerek, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli sorunlara yol açıyor. Bu nedenle, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve onların topluma tam anlamıyla entegre olmalarını sağlamak adına, toplumun tüm bireylerine büyük sorumluluklar düşüyor. Fakat bu durum genel olarak görmezden geliniyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DB_qw7...
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Görme engelli bir vatandaş, kaldırımda yürüdüğü sırada yolun ortasına monte edilmiş klimaya çarparak zor anlar yaşadı.

Görme engelli bir vatandaş, kaldırımda yürüdüğü sırada yolun ortasına monte edilmiş klimaya çarparak zor anlar yaşadı.

Bir yayıncının, canlı yayın yaptığı anlarda kameraya yansıyan o görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Bir yayıncının, canlı yayın yaptığı anlarda kameraya yansıyan o görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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