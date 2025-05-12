Sosyal Medya Fenomeninin Kardeşini Kaçırdılar: Fidye Olarak Dükkan İstediler, Görüntüler Ortaya Çıktı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin polis ekiplerinin yoğun baskısı sonucu yakalanacaklarını anladıklarında kaçırdıkları T.A.T.'nin cebine 2 bin lira taksi parası koydukları ve Beykoz'da serbest bıraktıkları tespit edildi. Taksiye binerek ailesinin yanına giden T.A.T. 'Sürekli adres değiştiriyorlar. Yakalanmaktan çok korkuyorlardı. Sonunda biz bu işten vazgeçtik deyip bana 2 bin lira para taksi parası vererek serbest bıraktılar' dedi. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olaya karışan S.T.(36), G.D.(49), A.Ö.(26), G.Ö.(49) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde kimseye bir zarar vermeyi düşünmediklerini, sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.