Sosyal Medya Fenomeninin Kardeşini Kaçırdılar: Fidye Olarak Dükkan İstediler, Görüntüler Ortaya Çıktı
İstanbul'da sosyal medyada otomobil videolarıyla ünlü olan fenomen H.T.'nin kardeşi T.A.T. fidye için kaçırıldı. Olay, emniyeti alarma geçirirken, polis ekiplerinin peş peşe düzenlediği operasyonlar sonucu şüpheliler baskınlardan haberdar oldu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler T.A.T.'nin cebine 2 bin lira taksi ücreti koyarak onu serbest bıraktı. Fidye olarak dükkan isteyen 4 şüpheli gözaltına alınırken, fenomenin kardeşinin kaçırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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İstanbul'da 29 Nisan Cuma günü M.T.(54) Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına oğlunun kaçırıldığı ihbarında bulundu.
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Kaçırma anı güvenlik kamerasında 👇
Polis ekipleri, yürütülen çalışmalarda yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.
Cebine 2 bin lira taksi parası koyup serbest bıraktılar
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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