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Sosyal Medya Fenomeninin Kardeşini Kaçırdılar: Fidye Olarak Dükkan İstediler, Görüntüler Ortaya Çıktı

Sosyal Medya Fenomeninin Kardeşini Kaçırdılar: Fidye Olarak Dükkan İstediler, Görüntüler Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2025 - 12:04 Son Güncelleme: 12.05.2025 - 12:05

İstanbul'da sosyal medyada otomobil videolarıyla ünlü olan fenomen H.T.'nin kardeşi T.A.T. fidye için kaçırıldı. Olay, emniyeti alarma geçirirken, polis ekiplerinin peş peşe düzenlediği operasyonlar sonucu şüpheliler baskınlardan haberdar oldu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler T.A.T.'nin cebine 2 bin lira taksi ücreti koyarak onu serbest bıraktı. Fidye olarak dükkan isteyen 4 şüpheli gözaltına alınırken, fenomenin kardeşinin kaçırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da 29 Nisan Cuma günü M.T.(54) Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına oğlunun kaçırıldığı ihbarında bulundu.

İstanbul'da 29 Nisan Cuma günü M.T.(54) Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına oğlunun kaçırıldığı ihbarında bulundu.

M.T., oğlunun telefonundan kendisini arayan bir kişinin 'Oğlun elimizde. Bize bir dükkan tapusu getir, oğlunu al.' dediğini söyleyerek yardım istedi. Kaçırılan T.A.T.'nin (21) sosyal medya üzerinde çektiği otomobil temalı videolarla 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen H.T.'nin kardeşi olduğu belirlendi.

Kaçırma anı güvenlik kamerasında 👇

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalarda yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalarda yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

İncelemeler sonucunda T.A.T.'nin götürüldüğü Bağcılar, Fatih, Şişli ve Kartal'daki adresler tespit edilerek peş peşe operasyon düzenlendi. Ancak yapılan baskınlarda, şüphelilerin kaçırılan kişiyle birlikte adreslerden kısa süre önce ayrıldıkları belirlendi. Öte yandan, şüphelilerin baba M.T. ile irtibata geçerek 'Tapudan vazgeçtik. Sen şikayetini geri çek, oğlunu sana gönderelim' dediği ortaya çıktı.

Cebine 2 bin lira taksi parası koyup serbest bıraktılar

Cebine 2 bin lira taksi parası koyup serbest bıraktılar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin polis ekiplerinin yoğun baskısı sonucu yakalanacaklarını anladıklarında kaçırdıkları T.A.T.'nin cebine 2 bin lira taksi parası koydukları ve Beykoz'da serbest bıraktıkları tespit edildi. Taksiye binerek ailesinin yanına giden T.A.T. 'Sürekli adres değiştiriyorlar. Yakalanmaktan çok korkuyorlardı. Sonunda biz bu işten vazgeçtik deyip bana 2 bin lira para taksi parası vererek serbest bıraktılar' dedi. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olaya karışan S.T.(36), G.D.(49), A.Ö.(26), G.Ö.(49) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde kimseye bir zarar vermeyi düşünmediklerini, sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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