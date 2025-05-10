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Bir İçerik Üreticisi Çin'de Dağa Rahat Tırmanmaları İçin Verilen "Robot Bacak" Deneyimini Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Çin'de Dağa Rahat Tırmanmaları İçin Verilen "Robot Bacak" Deneyimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2025 - 20:29

İçerik Devam Ediyor

Fiziksel engellilik yaşayan bireyler için adeta bir hayat simidi niteliğinde olan robot bacaklar, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımıza girmeye başladı. Bu yenilikçi teknoloji, Çin'de turizm sektöründe de kullanılmaya başlandı. Tırmanış sırasında insanlara 8,50 dolar gibi bir ücretle sunulan bu robot bacaklar, tırmanışı daha konforlu hale getiriyor.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Teknolojiyi hayatımızın her alanına entegre etmek ve hayatımızı kolaylaştıracak alanlarda kullanmak çağımızın bir gerekliliği.

Teknolojiyi hayatımızın her alanına entegre etmek ve hayatımızı kolaylaştıracak alanlarda kullanmak çağımızın bir gerekliliği.

Robot bacaklar, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha bağımsız bir yaşam sunmak adına büyük bir adım. Bu teknoloji sayesinde, engelli bireylerin dünyayı keşfetme imkanları genişliyor. Benzer teknolojilerin hayatın farklı alanlarına taşınması da durumu başka bir boyuta taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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