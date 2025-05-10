Bir İçerik Üreticisi Çin'de Dağa Rahat Tırmanmaları İçin Verilen "Robot Bacak" Deneyimini Paylaştı

Fiziksel engellilik yaşayan bireyler için adeta bir hayat simidi niteliğinde olan robot bacaklar, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımıza girmeye başladı. Bu yenilikçi teknoloji, Çin'de turizm sektöründe de kullanılmaya başlandı. Tırmanış sırasında insanlara 8,50 dolar gibi bir ücretle sunulan bu robot bacaklar, tırmanışı daha konforlu hale getiriyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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