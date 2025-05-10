Bir İçerik Üreticisi Çin'de Dağa Rahat Tırmanmaları İçin Verilen "Robot Bacak" Deneyimini Paylaştı

Fiziksel engellilik yaşayan bireyler için adeta bir hayat simidi niteliğinde olan robot bacaklar, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımıza girmeye başladı. Bu yenilikçi teknoloji, Çin'de turizm sektöründe de kullanılmaya başlandı. Tırmanış sırasında insanlara 8,50 dolar gibi bir ücretle sunulan bu robot bacaklar, tırmanışı daha konforlu hale getiriyor.