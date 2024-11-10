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Nusret Restoranına Gelen Teknik Direktör Jose Mourinho ile İlginç Bir Video Çekti: "Top, Top, Top"

Nusret Restoranına Gelen Teknik Direktör Jose Mourinho ile İlginç Bir Video Çekti: "Top, Top, Top"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 10:02

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İlk başlarda ilginç hareketleriyle, ne yaptığına anlam veremediğimiz Nusret'in ünü bir anda ülke sınırlarını aştı bildiğiniz üzere. Dünya genelinde tanınan bir isim haline gelen Nusret, birçok ülkede restoranlarıyla hizmet veriyor. İstanbul'dan Miami'ye, Dubai'den New York'a kadar geniş bir coğrafyada gastronomi severlere hitap eden Nusret, et yemeklerindeki ustalığı ile tanınıyor. Restoranında ayrıca yerli ve yabancı sayısız ünlü ismi de ağırlıyor. Her biriyle fotoğraflar ve videolar çekmeyi ihmal etmiyor.

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Nusret'in bu seferki ziyaretçisi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu.

Nusret'in bu seferki ziyaretçisi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu.

Nusret'in ünlü teknik adamla çektiği video, özellikle taraftarların diline düştü.

Nusret'in ünlü teknik adamla çektiği video, özellikle taraftarların diline düştü.

İşte o video;

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