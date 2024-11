Nusret Restoranına Gelen Teknik Direktör Jose Mourinho ile İlginç Bir Video Çekti: "Top, Top, Top"

İlk başlarda ilginç hareketleriyle, ne yaptığına anlam veremediğimiz Nusret'in ünü bir anda ülke sınırlarını aştı bildiğiniz üzere. Dünya genelinde tanınan bir isim haline gelen Nusret, birçok ülkede restoranlarıyla hizmet veriyor. İstanbul'dan Miami'ye, Dubai'den New York'a kadar geniş bir coğrafyada gastronomi severlere hitap eden Nusret, et yemeklerindeki ustalığı ile tanınıyor. Restoranında ayrıca yerli ve yabancı sayısız ünlü ismi de ağırlıyor. Her biriyle fotoğraflar ve videolar çekmeyi ihmal etmiyor.