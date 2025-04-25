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2025 TOKİ E-Devlet Başvurusu Ne Zaman? 2025 TOKİ Başvuru Tarihi Belli Oldu mu?

2025 TOKİ E-Devlet Başvurusu Ne Zaman? 2025 TOKİ Başvuru Tarihi Belli Oldu mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2025 - 13:41

2025 TOKİ başvuru tarihi ne zaman açıklanacak sorusu, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sosyal konut hayali kuran birçok kişinin gündeminde yer alıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak TOKİ başvurularının hangi tarihte başlayacağı ve başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Vatandaşlar “2025 TOKİ başvurusu nasıl yapılacak?” ve “E-devlet üzerinden ne zaman erişime açılacak?” gibi sorulara yanıt arıyor. Gözler şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalarda. İşte detaylar...

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TOKİ 2025 Başvuruları Başladı mı?

TOKİ 2025 Başvuruları Başladı mı?

2025 yılı için planlanan TOKİ sosyal konut projesi, Türkiye genelinde ev sahibi olmayan vatandaşlara yönelik olarak yürütülüyor. 250 bin konuttan oluşacak bu büyük proje kapsamında başvuru şartları ve süreci kamuoyunun en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konutların inşa edileceği şehirleri belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge göndererek konutların yapılacağı arazilerle ilgili resmi süreci başlattı. Ancak şu ana kadar TOKİ başvuru takvimi ve şartlarına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tarih açıklandığında başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı öngörülüyor.

E-Devlet TOKİ Başvuru Ekranı Açıldı mı?

E-Devlet TOKİ Başvuru Ekranı Açıldı mı?

TOKİ’ye başvurmak isteyen birçok kişi, e-Devlet sisteminde ilgili ekranın açılıp açılmadığını araştırıyor. 2025 sosyal konut başvuru ekranı henüz aktif değil. Ancak önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da başvuruların dijital ortam üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Vatandaşların şimdilik yapabileceği en önemli şey, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmek. E-Devlet sistemi üzerinden açılacak ekranla birlikte başvuru süreci başlamış olacak ve şartlar net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacak.

Proje takvimi henüz netleşmemiş olsa da TOKİ sürecin temelini oluşturacak resmi adımları atmaya başladı. Bakan Murat Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge, bu projede ciddi bir ilerleme yaşandığının işareti olarak değerlendiriliyor. Yani başvuru tarihleri henüz açıklanmadı fakat projenin başlama aşamasında olduğu kesin.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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