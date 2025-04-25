2025 TOKİ E-Devlet Başvurusu Ne Zaman? 2025 TOKİ Başvuru Tarihi Belli Oldu mu?

2025 TOKİ başvuru tarihi ne zaman açıklanacak sorusu, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sosyal konut hayali kuran birçok kişinin gündeminde yer alıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak TOKİ başvurularının hangi tarihte başlayacağı ve başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Vatandaşlar “2025 TOKİ başvurusu nasıl yapılacak?” ve “E-devlet üzerinden ne zaman erişime açılacak?” gibi sorulara yanıt arıyor. Gözler şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalarda. İşte detaylar...