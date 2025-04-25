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Turist Bir Aile Deniz Manzarasına Ek Ücret Ödedikleri Odalarında Türk Bayrağı Şokuna Uğradı

Turist Bir Aile Deniz Manzarasına Ek Ücret Ödedikleri Odalarında Türk Bayrağı Şokuna Uğradı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 13:29

İçerik Devam Ediyor

Türkiye’de tatil yapmak isteyen turist bir aile otelde başlarına gelen olaya sitem etti. Otelde deniz manzaralı odada kalmak isteyen aile bunun için ekstra ücret ödemişti. İlk günlerinde memnunlardı ancak otel yönetimi dış cepheye Türk Bayrağı astı. Güneşin de etkisiyle odaları kıpkırımızı olunca o anları kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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İşte detaylar 👇

Tüm otellerde oda fiyatlandırmaları kapsadığı özelliklere göre değişkenlik gösteriyor.

Tüm otellerde oda fiyatlandırmaları kapsadığı özelliklere göre değişkenlik gösteriyor.

Turist aile de denizi ve havuzları gören bir oda tercih etmişti. Ancak işler pek de planladıkları gitmedi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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En muhteşem manzaraya sahip oldunuz, seçilmiş kişilersiniz ne mutlu

Spook

Gerçek düşüncelerimi yazmak istemem. Ayıp olur. Hangi ülkenin bağımsızlık gününde bayraktan şikayet edebilmişler acaba?

Menduha Meryem Seyhan

otel yönetimi paralarını ceplerine koyup kapı dışarı edememiş mi?