Turist Bir Aile Deniz Manzarasına Ek Ücret Ödedikleri Odalarında Türk Bayrağı Şokuna Uğradı

Türkiye’de tatil yapmak isteyen turist bir aile otelde başlarına gelen olaya sitem etti. Otelde deniz manzaralı odada kalmak isteyen aile bunun için ekstra ücret ödemişti. İlk günlerinde memnunlardı ancak otel yönetimi dış cepheye Türk Bayrağı astı. Güneşin de etkisiyle odaları kıpkırımızı olunca o anları kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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Tüm otellerde oda fiyatlandırmaları kapsadığı özelliklere göre değişkenlik gösteriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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En muhteşem manzaraya sahip oldunuz, seçilmiş kişilersiniz ne mutlu
Gerçek düşüncelerimi yazmak istemem. Ayıp olur. Hangi ülkenin bağımsızlık gününde bayraktan şikayet edebilmişler acaba?
otel yönetimi paralarını ceplerine koyup kapı dışarı edememiş mi?