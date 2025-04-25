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Eskişehir’de Takas Pazarına Giden Genç Çakmakla Fotoğraf Makinesi Sahibi Oldu

Eskişehir’de Takas Pazarına Giden Genç Çakmakla Fotoğraf Makinesi Sahibi Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 12:15

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Genellikle yurt dışında yaşandığını duyduğumuz takas hikayesi ülkemizde de yaşandı. Bir içerik üreticisi Eskişehir’de takas pazarına gitti. Takas yapmaya çakmak ile başladı. Tezgahları geze geze neyle takas yapabileceklerini sordu. Serüvenin sonunda ise fotoğraf makinesi sahibi oldu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Tel toka ile takasa başlayıp ev sahibi olan bir kişinin hikayesi yıllardır anlatılır.

Tel toka ile takasa başlayıp ev sahibi olan bir kişinin hikayesi yıllardır anlatılır.

Belki sizler de duymuşsunuzdur. Tabii tel toka ile ev takası yapabilmek yıllar süren bir durum. Ancak gencin pazardaki deneyimi de ilginçti. Takas pazarları ülkemizde pek yaygın değil. Ancak Eskişehir girizgahı yapmış bile!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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