Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Şarkılarında Eski Kelimeler Kullanarak Beynimizi Yakan Şarkıcıları Tiye Aldı

Günümüzde müzik dünyasında dikkat çeken bir eğilim var; şarkı sözlerinde eski kelimelerin kullanılması. Bu trend, birçok sanatçı ve söz yazarı tarafından benimsenmiş durumda. Eski kelimelerin yeniden hayat bulduğu bu şarkılar, hem müzik severlerin hem de dil bilimcilerin ilgisini çekiyor. Mabel Matiz ile başlayan bu furyaya pek çok sanatçı katıldı ve Emre Fel bu furyaya son noktayı koydu. Öyle ki sevilen şarkıcının şarkı sözlerini anlamak neredeyse imkansız olabiliyor.