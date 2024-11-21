Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Şarkılarında Eski Kelimeler Kullanarak Beynimizi Yakan Şarkıcıları Tiye Aldı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCWwtX...
Günümüzde müzik dünyasında dikkat çeken bir eğilim var; şarkı sözlerinde eski kelimelerin kullanılması. Bu trend, birçok sanatçı ve söz yazarı tarafından benimsenmiş durumda. Eski kelimelerin yeniden hayat bulduğu bu şarkılar, hem müzik severlerin hem de dil bilimcilerin ilgisini çekiyor. Mabel Matiz ile başlayan bu furyaya pek çok sanatçı katıldı ve Emre Fel bu furyaya son noktayı koydu. Öyle ki sevilen şarkıcının şarkı sözlerini anlamak neredeyse imkansız olabiliyor.
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Fırat Esmer isimli bir sosyal medya kullanıcısı şarkılarında eski kelimeler kullanan şarkıcıları tiye aldı.
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Tiye alırken yaptığı beste beklenmedik bir şekilde beğeni topladı.
İşte o şarkı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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