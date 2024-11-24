Aksarayspor FK Futbolcularından İlk Kez Uçağa Binen Genç Takım Arkadaşlarına "Ayakkabı Çıkarma" Şakası

Aksarayspor FK'nın genç futbolcuları, ilk uçak deneyimlerini yaşarken, tecrübeli takım arkadaşlarının 'ayakkabıları çıkarma' şakasıyla karşılaştı. Bu eğlenceli anlar, kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Uçağa ilk defa binen Aksaraylı' başlığıyla paylaşıldı. Bu paylaşım, takımın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan neşeli bir anı olarak taraftarlar arasında hızla yayıldı. Fakat bu şakayı doğru bulmayanlar da oldu.