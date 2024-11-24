Aksarayspor FK Futbolcularından İlk Kez Uçağa Binen Genç Takım Arkadaşlarına "Ayakkabı Çıkarma" Şakası

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Aksarayspor FK'nın genç futbolcuları, ilk uçak deneyimlerini yaşarken, tecrübeli takım arkadaşlarının 'ayakkabıları çıkarma' şakasıyla karşılaştı. Bu eğlenceli anlar, kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Uçağa ilk defa binen Aksaraylı' başlığıyla paylaşıldı. Bu paylaşım, takımın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan neşeli bir anı olarak taraftarlar arasında hızla yayıldı. Fakat bu şakayı doğru bulmayanlar da oldu.
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Takım arkadaşlarının uçağa binerken ayakkabılarını çıkarmaları gerektiğini söylemeleri üzerine ayakkabılarını çıkaran gençlerin o anları hem takım arkadaşlarını hem izleyenleri gülümsetti.
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Video bir yandan beğeni toplarken diğer yandan bunun, gençlerin özgüvenini zedeleyeceğini söyleyenler de oldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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