Gol Sevinçlerini Dizleri Üzerinde Kayarak Yaşamak İsterken Sahanın Azizliğine Uğrayan Futbolcular

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCKiTb...
Bildiğiniz üzere gol sevinci bir futbolcunun neredeyse imzası. Pek çok futbolcunun kendine has gol sevinci var. Birçoğu, onların karakterlerini, tutkularını ve oyun içindeki bireysel stillerini yansıtıyor. Aynı zamanda bu sevinçler hayranları arasında bir furyaya dönüşüyor. En çok karşılaştığımız ise dizleri üzerinde kaydıkları gol sevinci bildiğiniz üzere. Fakat bazen bu havalı sevinç tatsız bir şekilde yarıda kalabiliyor.
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Futbolcuların gol sevinçlerini dizlerinin üzerinde kayarak yaşamak isterken sahanın azizliğine uğradığı anlar bir araya getirildi.
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Çimler kaymayınca kafa üstü yere çakılan futbolcuların o anları izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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