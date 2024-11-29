onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Seda Bakan ve Hadise'nin Birlikte Rol Aldığı "Esas Oğlan" Dizisini Tiye Aldı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Seda Bakan ve Hadise'nin Birlikte Rol Aldığı "Esas Oğlan" Dizisini Tiye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 18:39 Son Güncelleme: 29.11.2024 - 18:44

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Hadise ilk kez kamera karşısına geçti ve bir dizide rol aldı. Esas Oğlan adlı dizi, henüz ekranlara gelmeden büyük bir yankı uyandırdı. Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı bu yapım, izleyicinin dikkatini çekti. Fragman'ın TikTok'tan kaldırılması, Seda Bakan ve Hadise'nin galaya aynı elbiseyle katılması derken dizi gündemimizi epey meşgul etti. En çok da dizinin fragmanı sosyal medyanın diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı "Esas Oğlan" dizisini 30 saniyede özetledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Esas Oğlan" dizisini 30 saniyede özetledi.

O özet, hem diziyi izleyenlerin hem de fragmanlara fazlasıyla maruz kalanların beğenisini topladı.

O özet, hem diziyi izleyenlerin hem de fragmanlara fazlasıyla maruz kalanların beğenisini topladı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın