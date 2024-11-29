Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Seda Bakan ve Hadise'nin Birlikte Rol Aldığı "Esas Oğlan" Dizisini Tiye Aldı

Bildiğiniz üzere Hadise ilk kez kamera karşısına geçti ve bir dizide rol aldı. Esas Oğlan adlı dizi, henüz ekranlara gelmeden büyük bir yankı uyandırdı. Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı bu yapım, izleyicinin dikkatini çekti. Fragman'ın TikTok'tan kaldırılması, Seda Bakan ve Hadise'nin galaya aynı elbiseyle katılması derken dizi gündemimizi epey meşgul etti. En çok da dizinin fragmanı sosyal medyanın diline düştü.
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Bir sosyal medya kullanıcısı "Esas Oğlan" dizisini 30 saniyede özetledi.
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O özet, hem diziyi izleyenlerin hem de fragmanlara fazlasıyla maruz kalanların beğenisini topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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