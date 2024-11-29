Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Seda Bakan ve Hadise'nin Birlikte Rol Aldığı "Esas Oğlan" Dizisini Tiye Aldı

Bildiğiniz üzere Hadise ilk kez kamera karşısına geçti ve bir dizide rol aldı. Esas Oğlan adlı dizi, henüz ekranlara gelmeden büyük bir yankı uyandırdı. Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı bu yapım, izleyicinin dikkatini çekti. Fragman'ın TikTok'tan kaldırılması, Seda Bakan ve Hadise'nin galaya aynı elbiseyle katılması derken dizi gündemimizi epey meşgul etti. En çok da dizinin fragmanı sosyal medyanın diline düştü.