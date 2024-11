Can Bonomo'nun Sözlerini Yazdığı Sertap Erener'in 'Olsun' Şarkısını Seslendirdiği Anlar Beğeni Topladı

Müzik dünyamızın en renkli ve yetenekli isimlerinden Can Bonomo ve pop müziğin yıldızı Sertap Erener, son dönemde bir araya gelerek bizlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuyor. İkisi de bir dönem ülkemizi Eurovision'da temsil etti bildiğiniz üzere. Can Bonomo'nun Eurovision performansında, Eurovision tarihimizin tek birincisi Sertap Erener'in imzası vardı. Erener'in dinlerken her bir cümlesiyle tüylerimizi diken diken eden 'Olsun' şarkısının sözleri de Can Bonomo'ya ait.