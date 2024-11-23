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Can Bonomo'nun Sözlerini Yazdığı Sertap Erener'in 'Olsun' Şarkısını Seslendirdiği Anlar Beğeni Topladı

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Can Bonomo'nun Sözlerini Yazdığı Sertap Erener'in 'Olsun' Şarkısını Seslendirdiği Anlar Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 22:45

Müzik dünyamızın en renkli ve yetenekli isimlerinden Can Bonomo ve pop müziğin yıldızı Sertap Erener, son dönemde bir araya gelerek bizlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuyor. İkisi de bir dönem ülkemizi Eurovision'da temsil etti bildiğiniz üzere. Can Bonomo'nun Eurovision performansında, Eurovision tarihimizin tek birincisi Sertap Erener'in imzası vardı. Erener'in dinlerken her bir cümlesiyle tüylerimizi diken diken eden 'Olsun' şarkısının sözleri de Can Bonomo'ya ait.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gizoworld/vid...
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Can Bonomo bir konserinde sözlerini yazdığı 'Olsun' şarkısını seslendirdi.

Can Bonomo bir konserinde sözlerini yazdığı 'Olsun' şarkısını seslendirdi.

Beğeni toplayan o performansa "Şarkıyı Sertab Erener'e vermemeliymiş" yorumları yapılırken, "İyi ki vermiş" diyenler de oldu.

Beğeni toplayan o performansa "Şarkıyı Sertab Erener'e vermemeliymiş" yorumları yapılırken, "İyi ki vermiş" diyenler de oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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