IMDb Puanlarını Tek Tek Toplayıp İzleyen Herkesin Müptelası Olduğu 2024 Yılının En İyi Dizileri
IMDb Puanlarını Tek Tek Toplayıp İzleyen Herkesin Müptelası Olduğu 2024 Yılının En İyi Dizileri
Evet, bir yılın daha sonuna geldik. 2024 yılında her yıl olduğu gibi yine birbirinden aksiyon, gerilim, korku, macera, komedi ve romantizm dolu diziler çekildi. Sıra dışı ve dikkat çeken hikayeleriyle hepsi izleyicilerin adeta göz bebeği oldu. Bu içerikte IMDb'deki puanları birer birer toplayıp 2024'ün en iyi dizileri arasına giren yapımları sizler için derledik. İnanın, seçim yapmak zor oldu. Listedekileri izleyenlere, izleyeceklere, izlemeyeceklere, kısacası herkese iyi seneler dileriz. 2025'te yeni dizilerle görüşmek üzere...
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1. Fallout (2024 - )
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2. Shōgun (2024 - 2026)
3. The Gentlemen (2024 - 2026)
4. Avatar: The Last Airbender (2024 - )
5. Presumed Innocent (2024)
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6. Dark Matter (2024 - )
7. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )
8. Nobody Wants This (2024 - )
9. X-Men '97 (2024 - )
10. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)
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11. Kaos (2024)
12. Sugar (2024 - )
13. Solo Leveling (2024 - )
14. Baby Reindeer (2024)
15. Cross (2024 - )
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16. Disclaimer (2024)
17. Dune: Prophecy (2024 - )
18. Agatha All Along (2024)
19. Queen of Tears (2024 - )
20. The Penguin (2024)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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