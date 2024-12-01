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IMDb Puanlarını Tek Tek Toplayıp İzleyen Herkesin Müptelası Olduğu 2024 Yılının En İyi Dizileri

IMDb Puanlarını Tek Tek Toplayıp İzleyen Herkesin Müptelası Olduğu 2024 Yılının En İyi Dizileri

dizi 2024enler
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
01.12.2024 - 08:01

Evet, bir yılın daha sonuna geldik. 2024 yılında her yıl olduğu gibi yine birbirinden aksiyon, gerilim, korku, macera, komedi ve romantizm dolu diziler çekildi. Sıra dışı ve dikkat çeken hikayeleriyle hepsi izleyicilerin adeta göz bebeği oldu. Bu içerikte IMDb'deki puanları birer birer toplayıp 2024'ün en iyi dizileri arasına giren yapımları sizler için derledik. İnanın, seçim yapmak zor oldu. Listedekileri izleyenlere, izleyeceklere, izlemeyeceklere, kısacası herkese iyi seneler dileriz. 2025'te yeni dizilerle görüşmek üzere...

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1. Fallout (2024 - )

1. Fallout (2024 - )

IMDb: 8.4

Nükleer yıkımın yol açtığı kıyamet sonrası Los Angeles'ta geçen bu dizide, vatandaşlar radyasyondan, mutantlardan ve haydutlardan korunmak için yeraltı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır.

Yaratıcılar: Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner

Oyuncular: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins

2. Shōgun (2024 - 2026)

2. Shōgun (2024 - 2026)

IMDb: 8.6

Gizemli bir Avrupa gemisi yakındaki bir Japon balıkçı köyünde mahsur kalır. Lord Yoshii Toranaga ise güç terazisini değiştirebilecek ve düşmanlarını mahvedebilecek sırları keşfeder.

Oyuncular: Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano

3. The Gentlemen (2024 - 2026)

3. The Gentlemen (2024 - 2026)

IMDb: 8

Aristokrat Eddie aile mülkünü miras aldığında, bunun büyük bir ot imparatorluğuna ev sahipliği yaptığını ve sahiplerinin hiçbir yere gitmeyeceğini anlar.

Yaratıcı: Guy Ritchie

Oyuncular: Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings

4. Avatar: The Last Airbender (2024 - )

4. Avatar: The Last Airbender (2024 - )

IMDb: 7.2

Avatar olarak bilinen genç bir çocuk, dünyayı kurtarmak ve onu durdurmaya kararlı bir düşmana karşı savaşmak için dört temel güce hakim olmaya çalışır.

Yaratıcı: Albert Kim

Oyuncular: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley

5. Presumed Innocent (2024)

5. Presumed Innocent (2024)

IMDb: 7.7

Korkunç bir cinayet sonucu Chicago Savcılığı'nın ofisinden birinin şüpheli duruma düşmesiyle ofis altüst olur. Sanık ailesini ve evliliğini bir arada tutmak için mücadele eder.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp

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6. Dark Matter (2024 - )

6. Dark Matter (2024 - )

IMDb: 7.7

Bir adam hayatının alternatif bir versiyonuna kaçırılır. Yaşayabileceği hayatların akıl almaz manzarasının ortasında kalan adam, gerçek ailesine geri dönmek ve onları en korkunç düşmandan kurtarmak için bir yolculuğa çıkar. Kendisine...

Yaratıcı: Blake Crouch

Oyuncular: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga

7. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )

7. Mr. & Mrs. Smith (2024 - )

IMDb: 7

İki yabancı, kendilerine casusluk, zenginlik ve seyahat dolu bir hayat sunan bir casusluk ajansında iş bulur. İşin sırrı ise ayarlanmış bir evlilikte yeni kimliklerdir.

Yaratıcılar: Donald Glover, Francesca Sloane

Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano

8. Nobody Wants This (2024 - )

8. Nobody Wants This (2024 - )

IMDb: 7.9

Agnostik bir seks podcast yayıncısı ve yeni bekar bir haham aşık olur. İlişkilerinin farklı hayatlarına ve karışan ailelerine rağmen hayatta kalıp kalamayacağını keşfederler.

Yaratıcı: Erin Foster

Oyuncular: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe

9. X-Men '97 (2024 - )

9. X-Men '97 (2024 - )

IMDb: 8.8

Bir grup mutant, kendilerinden nefret eden ve korkan bir dünyayı korumak için olağanüstü yeteneklerini kullanır. Daha önce hiç olmadığı kadar tehlikeli ve beklenmedik yeni bir gelecekle yüzleşmeye zorlanırlar.

Yaratıcılar: Stan Lee, Jack Kirby, Beau DeMayo

Oyuncular: George Buza, Cal Dodd, Holly Chou

10. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

10. The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

IMDb: 7.8

Rick ve Michonne arasındaki aşk hikayesini konu alan dizide, ikili sürekli olarak değişen bir dünya tarafından değiştirilir. Ya kendilerini yaşayanlara karşı bir savaşta bulacak ya da kendilerinin de The Walking Dead olduğunu keşfedeceklerdir.

Yaratıcılar: Scott M. Gimple, Danai Gurira, Andrew Lincoln

Oyuncular: Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh

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11. Kaos (2024)

11. Kaos (2024)

IMDb: 7.4

Yunan mitolojisinin çağdaş anlatımı olan bu dizi, üç insanın bir kehanet sayesinde birbirleriyle ortak bağlarını keşfetmelerini ve kibirli tanrılarla başa çıkmalarını konu alıyor.

Yaratıcı: Charlie Covell

Oyuncular: Jeff Goldblum, Janet McTeer, Stephen Dillane

12. Sugar (2024 - )

12. Sugar (2024 - )

IMDb: 7.4

Özel dedektif John Sugar, Hollywood yapımcısı Jonathan Siegel'in torunu Olivia'nın kaybolmasını araştırır. Sugar, Olivia'ya ne olduğunu bulmaya çalışırken Siegel ailesinin eski ve yeni sırlarını ortaya çıkarır.

Yaratıcı: Mark Protosevich

Oyuncular: Colin Farrell, Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan

13. Solo Leveling (2024 - )

13. Solo Leveling (2024 - )

IMDb: 8.3

Dizi, canavarlar ve kötü güçler tarafından sürekli tehdit edilen bir dünyada Sung Jinwoo'nun maceralarını takip ediyor. Sung, mücadelesi sırasında tüm insanlığın en zayıf avcısından var olan en güçlü avcılardan birine dönüşüyor.

Yaratıcı: Chugong

Oyuncular: Taito Ban, Aleks Le, Min Seung-woo

14. Baby Reindeer (2024)

14. Baby Reindeer (2024)

IMDb: 7.7

Dizi, Donny'nin sapık bir kadınla olan çarpık ilişkisinin sonunda derin ve karanlık bir travmayla yüzleşmek zorunda kalmasını ve bunun üzerindeki etkilerini konu alıyor.

Yaratıcı: Richard Gadd

Oyuncular: Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau

15. Cross (2024 - )

15. Cross (2024 - )

IMDb: 7.2

Alex Cross, katilleri teşhis etmek konusunda harika bir yeteneğe sahip dedektif ve adli psikologdur. Çalışırken derinlemesine bir araştırma sürecine girer ve katilleri tek tek avlar. Çözemediği tek sır ise karısının öldürülmesidir.

Yaratıcı: Ben Watkins

Oyuncular: Aldis Hodge, Isaiah Mustafa, Juanita Jennings

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16. Disclaimer (2024)

16. Disclaimer (2024)

IMDb: 7.5

Dizi, saygı duyulan kurumların ihlallerini ortaya çıkarmak üzerine çalışan bir televizyon belgesel gazetecisi olan Catherine Ravenscroft'u takip ediyor.

Yaratıcı: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen

17. Dune: Prophecy (2024 - )

17. Dune: Prophecy (2024 - )

IMDb: 7.5

İki Harkonnen kız kardeş, insanlığın geleceğini tehdit eden güçlerle savaşır ve Bene Gesserit olarak bilinecek efsanevi tarikatı kurar.

Yaratıcılar: Diane Ademu-John, Alison Schapker

Oyuncular: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel

18. Agatha All Along (2024)

18. Agatha All Along (2024)

IMDb: 7.3

Büyülenmiş olan Agatha Harkness, bir gencin yardımı sayesinde özgürlüğüne kavuşur. Onun yalvarışından etkilenen Agatha, güçlerini geri kazanmak ve gencin motivasyonlarını keşfetmek için Cadıların Yolu denemelerine başlar.

Oyuncular: Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata

19. Queen of Tears (2024 - )

19. Queen of Tears (2024 - )

IMDb: 8.2

Kore yapımı olan bu dizi, baş döndürücü bir krizin üstesinden gelen evli bir çiftin mucizevi aşk hikayesini konu alıyor.

Oyuncular: Kim Soo-hyun, Kim Ji-won, Park Sung-hoon

20. The Penguin (2024)

20. The Penguin (2024)

IMDb: 8.8

The Batman (2022) olaylarının ardından geçen dizi, Oz Cobb'un namıdiğer Penguin'in, Gotham'daki suç dünyasının dizginlerini ele geçirmek için bir hamle yapmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Lauren LeFranc

Oyuncular: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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