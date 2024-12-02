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Anne Dayanışması: Karnı Burnunda Neslihan Atagül Kendisinden Yardım İsteyen Kullanıcıyı Cevapsız Bırakmadı!

Anne Dayanışması: Karnı Burnunda Neslihan Atagül Kendisinden Yardım İsteyen Kullanıcıyı Cevapsız Bırakmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.12.2024 - 10:17

Kadir Doğulu'yla yaşadığı dolu dizgin aşkla ilk günden beri gündemden düşmeyen güzel oyuncu Neslihan Atagül, şimdilerde ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda bir oğulları olacağını öğrenen ikili pek heyecanlı, mutlulukları da her hallerinden belli oluyor. Güzelliği her geçen gün artan Neslihan Atagül'ün bugün gündemde olmasının sebebi ise kendisinden yardım isteyen kullanıcıya verdiği dünya tatlısı cevap! Buyurun, gelin nasıl bir diyalog yaşanmış beraber bakalım.

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İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremediğimiz, Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden itibaren de gündemden düşmeyen çiftimiz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya hepiniz aşinasızdır!

İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremediğimiz, Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden itibaren de gündemden düşmeyen çiftimiz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya hepiniz aşinasızdır!

Senelerce ihanet, açık ilişki, boşanma gibi türlü türlü iddialarla öne çıksalar da o iddiaların hepsi fos çıktı. Birbirlerine olan aşkları da tutkuları da hiç bitmedi. Üstelik son birkaç aydır da bambaşka bir heyecan içerisindeler!

Senelerce ihanet, açık ilişki, boşanma gibi türlü türlü iddialarla öne çıksalar da o iddiaların hepsi fos çıktı. Birbirlerine olan aşkları da tutkuları da hiç bitmedi. Üstelik son birkaç aydır da bambaşka bir heyecan içerisindeler!

Takip edenler mutlaka biliyordur, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk bebeklerini bekliyor. Oğulları olacağını öğrenen çiftimizin 32 diş halleri hiç eksik olmuyor 🧿

Takip edenler mutlaka biliyordur, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk bebeklerini bekliyor. Oğulları olacağını öğrenen çiftimizin 32 diş halleri hiç eksik olmuyor 🧿

Fakat gün geçtikçe güzelleşen ve oldukça da keyifli bir hamilelik geçiriyormuş gibi gözüken Neslihan Atagül'ün gündemimizde olmasının başka bir sebebi var.

Fakat gün geçtikçe güzelleşen ve oldukça da keyifli bir hamilelik geçiriyormuş gibi gözüken Neslihan Atagül'ün gündemimizde olmasının başka bir sebebi var.

Neslihan Atagül, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşıma bir anneden gelen yardım çağrısına hemen cevap verdi ❤️

Kendi güzel kalbi güzel Atagül'ün annelik dayanışması yapıp kucak açması takdir topladı!

Kendi güzel kalbi güzel Atagül'ün annelik dayanışması yapıp kucak açması takdir topladı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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