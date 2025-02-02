Ne Anladın Bieber? Düşük Bel Pantolonla Yürümekte Zorlanan Justin Bieber Goygoycuların Diline Düştü
Ne Anladın Bieber? Düşük Bel Pantolonla Yürümekte Zorlanan Justin Bieber Goygoycuların Diline Düştü
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, tarzından ödün vermese de düşük bel pantolonuyla yürümekte epey zorlandı. Kameralara yansıyan anlar sosyal medyada hızla viral oldu. Yıllardır tarzıyla dikkat çeken Bieber bu kez moda tercihiyle hayranlarını güldürdü. Kullanıcılar durumu esprili yorumlarla değerlendirmekten geri kalmadı. Kimi “WC’den aceleyle çıkmış gibi” derken, kimi de “Soytarı ya başka bir şey değil” diyerek yorum yaptı.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Son olarak Hailey Bieber’la evliliğindeki çalkantılarla konuşulan ünlü isim bu kez sokakta düşük bel pantolonuyla yürümekte zorlandığı anlarla dikkat çekti.
Tarzından ödün vermeyen Bieber’ın düşecek gibi duran pantolonuyla adeta yürüyüş mücadelesi verdiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Bieber’ın bu halleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar birbirinden esprili yorumlar yaparak durumu tiye aldı.
İşte Bieber'in o tarzı👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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