Bu Kadın Kim? Ünlü Erkeklerin Kadın Versiyonları Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Bu Kadın Kim? Ünlü Erkeklerin Kadın Versiyonları Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Instagram'da @zuarchiv adlı kullanıcı, yapay zekanın gücünü kullanarak ünlü erkek isimlerin kadın versiyonlarını oluşturdu. Aras Bulut İynemli, Engin Altan Düzyatan, Tarkan ve Murat Boz gibi birçok tanıdık isim, bambaşka bir görünüme büründü. Daha önce Beren Saat, Hande Erçel ve Meryem Uzerli gibi kadın ünlülerin erkek versiyonlarını görmüştük, hatta Meryem Uzerli kendi haline yorum bile yapmıştı hatırlarsanız. Şimdi ise sıra erkek ünlülerde.
Bakalım kadın halleri nasıl olurmuş 👇
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Daha önce Beren Saat, Hande Erçel ve Meryem Uzerli gibi ünlü kadın oyuncuların erkek versiyonlarını görmüştük.
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Hatta Meryem Uzerli, yapay zeka tarafından oluşturulan erkek versiyonuna bizzat yorum yaparak olaya dahil olmuştu hatırlarsanız.
Şimdi ise sıra ünlü erkeklerde. @zuarchiv adlı kullanıcı, yapay zekanın gücünü kullanarak Türkiye’nin en ünlü erkek oyuncularını ve şarkıcılarını kadın haline getirdi. Sonuçlar mı? Ortalık resmen yıkıldı!
Aras Bulut İynemli
Engin Altan Düzyatan
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Tarkan
Murat Boz
Çağatay Ulusoy
Barış Arduç
Serkan Çayoğlu
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Serdar Ortaç
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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