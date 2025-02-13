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Bu Kadın Kim? Ünlü Erkeklerin Kadın Versiyonları Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Bu Kadın Kim? Ünlü Erkeklerin Kadın Versiyonları Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 14:24

Instagram'da @zuarchiv adlı kullanıcı, yapay zekanın gücünü kullanarak ünlü erkek isimlerin kadın versiyonlarını oluşturdu. Aras Bulut İynemli, Engin Altan Düzyatan, Tarkan ve Murat Boz gibi birçok tanıdık isim, bambaşka bir görünüme büründü. Daha önce Beren Saat, Hande Erçel ve Meryem Uzerli gibi kadın ünlülerin erkek versiyonlarını görmüştük, hatta Meryem Uzerli kendi haline yorum bile yapmıştı hatırlarsanız. Şimdi ise sıra erkek ünlülerde. 

Bakalım kadın halleri nasıl olurmuş 👇

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Daha önce Beren Saat, Hande Erçel ve Meryem Uzerli gibi ünlü kadın oyuncuların erkek versiyonlarını görmüştük.

Daha önce Beren Saat, Hande Erçel ve Meryem Uzerli gibi ünlü kadın oyuncuların erkek versiyonlarını görmüştük.

Hatta Meryem Uzerli, yapay zeka tarafından oluşturulan erkek versiyonuna bizzat yorum yaparak olaya dahil olmuştu hatırlarsanız.

Hatta Meryem Uzerli, yapay zeka tarafından oluşturulan erkek versiyonuna bizzat yorum yaparak olaya dahil olmuştu hatırlarsanız.

Görmeyenler için o içeriğimizi buraya bırakıyorum:

Şimdi ise sıra ünlü erkeklerde. @zuarchiv adlı kullanıcı, yapay zekanın gücünü kullanarak Türkiye’nin en ünlü erkek oyuncularını ve şarkıcılarını kadın haline getirdi. Sonuçlar mı? Ortalık resmen yıkıldı!

Şimdi ise sıra ünlü erkeklerde. @zuarchiv adlı kullanıcı, yapay zekanın gücünü kullanarak Türkiye’nin en ünlü erkek oyuncularını ve şarkıcılarını kadın haline getirdi. Sonuçlar mı? Ortalık resmen yıkıldı!

Hazırsanız haydi ozaman!

Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli

Engin Altan Düzyatan

Engin Altan Düzyatan
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Tarkan

Tarkan

Murat Boz

Murat Boz

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy

Barış Arduç

Barış Arduç

Serkan Çayoğlu

Serkan Çayoğlu
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Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

En çok benzettiğiniz ünlü hangisi oldu? Yorumlara bekliyoruzzz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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