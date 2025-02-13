Kendiyle Her Zaman Barışık Kalben Çılgınlar Gibi Dans Ederken Bedeniyle Çıktığı Yolculuğu da Anlattı!
Kendiyle Her Zaman Barışık Kalben Çılgınlar Gibi Dans Ederken Bedeniyle Çıktığı Yolculuğu da Anlattı!
Kendiyle her haliyle barışık olan Kalben, dans ettiği bir videoyu paylaşarak bedeniyle çıktığı yolculuğu anlattı. Ünlü sanatçı sabah kendisiyle sevgili olduğunu ve özgürce dans ettiğini söyledi. “Bugün bana ‘zayıflasan güzel kadınsın aslında’ diyen herkesi şappp diye öpüyorum” diyerek beden algısı üzerinden yapılan yorumlara göndermede bulundu. Kalben yarın Ankara’daki konserinde sevenleriyle dans etmeye devam edeceğini duyurdu.
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Biliyorsunuz ki, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kalben, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim.
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Kendine has tarzı, samimi üslubu ve içten mesajlarıyla sevenlerinin kalbinde özel bir yer edinmiş durumda. İşte ünlü sanatçının son paylaşımı da tam da bu ruhu yansıtan türden.
Kalben, Instagram hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşarak hem bedeniyle barışık olma yolculuğunu hem de hayatın akışına kendini bırakmanın özgürlüğünü anlattı.
Son konserinin enerjisinden, sabah kahvaltısına, vücuduyla kurduğu ilişkiye kadar pek çok konuya değindiği paylaşımında sanatçı şunları söyledi:
Kalben, vücut algısıyla ilgili toplumda sıkça karşılaşılan yorumlara da kendine özgü mizahıyla yanıt verdi. Bedeninin yıllar içinde nasıl değiştiğinden, yaşadığı sağlık süreçlerinden, alışkanlıklarından bahsederken bedenine duyduğu sevgiyi ve şükranı dile getirdi:
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Bu sözleriyle Kalben, bedenine ve kendine duyduğu sevgiyi güçlü bir şekilde vurgularken, insanları kendileriyle barışmaya ve dış görünüşleri üzerinden yargılanmamaya davet etti.
“Bu sabah kendimle sevgiliyim” diyerek iç huzurunu bulduğunu söyleyen sanatçı, Ankara’daki konserinde hayranlarıyla birlikte dans etmeye devam edeceğini de duyurdu.
İşte o paylaşımı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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