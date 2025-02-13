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Kendiyle Her Zaman Barışık Kalben Çılgınlar Gibi Dans Ederken Bedeniyle Çıktığı Yolculuğu da Anlattı!

Kendiyle Her Zaman Barışık Kalben Çılgınlar Gibi Dans Ederken Bedeniyle Çıktığı Yolculuğu da Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 13:35

Kendiyle her haliyle barışık olan Kalben, dans ettiği bir videoyu paylaşarak bedeniyle çıktığı yolculuğu anlattı. Ünlü sanatçı sabah kendisiyle sevgili olduğunu ve özgürce dans ettiğini söyledi. “Bugün bana ‘zayıflasan güzel kadınsın aslında’ diyen herkesi şappp diye öpüyorum” diyerek beden algısı üzerinden yapılan yorumlara göndermede bulundu. Kalben yarın Ankara’daki konserinde sevenleriyle dans etmeye devam edeceğini duyurdu.

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Biliyorsunuz ki, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kalben, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim.

Biliyorsunuz ki, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kalben, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim.

Kendine has tarzı, samimi üslubu ve içten mesajlarıyla sevenlerinin kalbinde özel bir yer edinmiş durumda. İşte ünlü sanatçının son paylaşımı da tam da bu ruhu yansıtan türden.

Kendine has tarzı, samimi üslubu ve içten mesajlarıyla sevenlerinin kalbinde özel bir yer edinmiş durumda. İşte ünlü sanatçının son paylaşımı da tam da bu ruhu yansıtan türden.

Kalben, Instagram hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşarak hem bedeniyle barışık olma yolculuğunu hem de hayatın akışına kendini bırakmanın özgürlüğünü anlattı.

Kalben, Instagram hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşarak hem bedeniyle barışık olma yolculuğunu hem de hayatın akışına kendini bırakmanın özgürlüğünü anlattı.

Son konserinin enerjisinden, sabah kahvaltısına, vücuduyla kurduğu ilişkiye kadar pek çok konuya değindiği paylaşımında sanatçı şunları söyledi:

Son konserinin enerjisinden, sabah kahvaltısına, vücuduyla kurduğu ilişkiye kadar pek çok konuya değindiği paylaşımında sanatçı şunları söyledi:

“Dün hayatımın konserlerinden birini yaşadık. Henüz pişirmekte olduğumuz, adını sizin Frankfurt’ta koyduğunuz Yeşil Gözlerin ile açtık konseri. 10. yıl albümüme adını veren şarkıyı ilk kez çalarak kapadık geceyi. Aranızda dolaştım. Aşıktınız, dosttunuz, aileydiniz. Sabah kalkıp kedileri besledim. Güneşli salonda oturdum biraz. Soğuk makarna vardı dolapta, tırtıkladım. Bir zamandır bedenim kış uykusundaydı. Bir zamandır evimde dans etmiyordum. Ceyla’nın hediye ettiği mini hoparlörde bu şarkı yankılanıyordu. Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu.”

Kalben, vücut algısıyla ilgili toplumda sıkça karşılaşılan yorumlara da kendine özgü mizahıyla yanıt verdi. Bedeninin yıllar içinde nasıl değiştiğinden, yaşadığı sağlık süreçlerinden, alışkanlıklarından bahsederken bedenine duyduğu sevgiyi ve şükranı dile getirdi:

Kalben, vücut algısıyla ilgili toplumda sıkça karşılaşılan yorumlara da kendine özgü mizahıyla yanıt verdi. Bedeninin yıllar içinde nasıl değiştiğinden, yaşadığı sağlık süreçlerinden, alışkanlıklarından bahsederken bedenine duyduğu sevgiyi ve şükranı dile getirdi:

“38 beden de oldum, 46 da. Çocuk da oldum kadın da. İlk ameliyatımı 4 yaşında oldum işitme kaybı yaşamamak için. Son ameliyatım babamın ölümüyle geldi. Spor yaptım, yüzdüm, yürüdüm, geceleri dolapta ne varsa yedim, konserlerden sonra kelle paça içip dürüm yedim, düzensiz uyudum, vitaminler aldım, bazen dağıttım… Bugün bana ‘zayıflasan güzel kadınsın aslında’ diyen herkesi şappp diye öpüyorum. Bana vücudumu yeren bir şaka yaparak iltifat etmeye çalışan flörtler iyi ki yoklar şimdi.”

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Bu sözleriyle Kalben, bedenine ve kendine duyduğu sevgiyi güçlü bir şekilde vurgularken, insanları kendileriyle barışmaya ve dış görünüşleri üzerinden yargılanmamaya davet etti.

Bu sözleriyle Kalben, bedenine ve kendine duyduğu sevgiyi güçlü bir şekilde vurgularken, insanları kendileriyle barışmaya ve dış görünüşleri üzerinden yargılanmamaya davet etti.

“Bu sabah kendimle sevgiliyim” diyerek iç huzurunu bulduğunu söyleyen sanatçı, Ankara’daki konserinde hayranlarıyla birlikte dans etmeye devam edeceğini de duyurdu.

“Bu sabah kendimle sevgiliyim” diyerek iç huzurunu bulduğunu söyleyen sanatçı, Ankara’daki konserinde hayranlarıyla birlikte dans etmeye devam edeceğini de duyurdu.

İşte o paylaşımı:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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