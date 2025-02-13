Melis İşiten Acı Kaybını Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: "Annem de Oldun Babam da"
Melis İşiten Acı Kaybını Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: "Annem de Oldun Babam da"
Melis İşiten babaannesinin vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İşiten, babaannesine duygusal bir veda mesajı yazdı. “Annem de oldun, babam da oldun” sözleriyle büyük acısını dile getiren ünlü isim, babaannesinin cenazesinin 13 Şubat’ta Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceğini duyurdu. İşiten, babaannesine olan sevgisini ve minnettarlığını paylaşımında dile getirdi. Sevenleri ve takipçileri ünlü oyuncuya başsağlığı dileklerinde bulundu.
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2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile dünyaevine giren Melis İşiten’in adını o yıllardan hatırlıyorsunuzdur.
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2016 yılında kızları Ada’yı kucaklarına alan çift 2019’da yollarını ayırmıştı.
Şimdilerde “Zaten Şov” isimli YouTube programıyla sık sık karşımıza çıkan ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken İşiten, dolu dolu gülümsemesiyle tanınıyor.
Ancak bu kez ünlü oyuncu neşeli haliyle değil acı dolu bir haberle gündemde. Melis İşiten, babaannesi Ayla İşiten’i kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi:
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Bu paylaşımın ardından bir veda mesajı daha yayımlayan İşiten, babaannesine olan sevgisini ve minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi:
Ünlü ismin duygusal paylaşımı sevenleri ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Takipçileri İşiten’e başsağlığı dileklerini iletirken onun acısını paylaştıklarını belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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