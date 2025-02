Melis İşiten Acı Kaybını Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: "Annem de Oldun Babam da"

“Benim biriciğim hayattaki tek aşkına kavuştu. Ben sevmeyi sizden öğrendim. Sofralarda sizi anlattım, aşkın böylesi makbul dedim. Annem de oldun, babam da oldun güzel meleğim. Büyüttün, sakındın. Ben senden razıyım. Allah’ım bin kere razı olsun varlığınızdan, öğretinizden. Şimdi orada aşkınız daim olsun. Her daim ojeli parmakların, her daim gülen yüzün, her daim bizi kendinden önde tuttuğun kalbinle hatırlayacağım seni güzel babaannem. Seni seviyorum. Dedeme ve Demet ablama sarıl.”