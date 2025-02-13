Ferdi Tayfur'un 40. Mevlidi İki Ayrı Camide Okutuldu! Mevlit Çıkışı Necla Nazır'ın Sert Sözleri Dikkat Çekti
Ferdi Tayfur'un 40. Mevlidi İki Ayrı Camide Okutuldu! Mevlit Çıkışı Necla Nazır'ın Sert Sözleri Dikkat Çekti
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatının 40. günü anma mevlitleriyle geçti. Ancak ailesi arasındaki miras kavgası nedeniyle mevlitler iki farklı camide okutuldu. Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır Eyüp Sultan Camii’ndeyken, Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ve yakınları ise başka bir camide toplandı. Mevlit sonrası basının karşısına çıkan taraflar yine birbirine sert mesajlar gönderdi.
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Ferdi Tayfur’un 2 Şubat’taki vefatının ardından ailesi ve sevenleri 40. gün mevlidi için bir araya geldi.
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Ancak hatırlarsanız Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanmasının ardından ailesi arasında büyük bir miras krizi çıkmış, kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı karşı karşıya gelmişti.
Tuğçe Tayfur, babasının vasiyetinde adının geçmemesi üzerine kayyum atanmamasını istemiş, mirasa tedbir konulması için girişimlerde bulunmuştu.
Olaylar o kadar büyümüştü ki, cenaze günü Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur’u tabutun başından kovmuştu.
İşte bu gerginlik 40. gün mevlidine de yansıdı. Aile içindeki derin çatlak nedeniyle mevlit iki farklı camide okutuldu.
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Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır, Eyüp Sultan Camii’nde dualar ederken Şirin Gözalıcı ve yakınları başka bir camide toplanmayı tercih etti.
Mevlit sonrası basına konuşan Gözalıcı, “Çok teşekkürler gelenler için, bizi yalnız bırakmadılar. Dualarınızı esirgemeyin” dedi.
Muhabirlerin “Aynı zamanda Eyüp Sultan’da da bir mevlit okunuyor” hatırlatmasına ise, “Ne güzel, her yerde okunması… Ne kadar ulu bir insanmış ki” şeklinde yanıt verdi.
Eyüp Sultan Camii’nden ayrılan Tuğçe Tayfur ise basının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Kalabalık arasında ilerlemekte güçlük çeken Tayfur, hiçbir soruya yanıt vermedi ve sadece “Bugün sadece dua” diyerek sessiz kalmayı tercih etti.
Annesi Necla Nazır ise kameralar karşısında daha net ifadeler kullandı. “Bizim için basında her şey bitti” diyen Nazır, mevlidin neden iki ayrı camide okutulduğu sorulunca tepki göstererek, “Hiç böyle şey konuşulur mu?” diye yanıt verdi.
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Ünlü sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı konusundaki hukuki süreç devam ederken, Tayfur ailesindeki bu ayrışmanın daha ne kadar süreceği merak konusu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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