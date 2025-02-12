Arabeskin Kolu Kanadı Kırık: Ferdi Tayfur'un Neden Ferdi Baba Olduğunu Ortaya Koyan 14 Ölümsüz Şarkısı
Arabeskin Kolu Kanadı Kırık: Ferdi Tayfur'un Neden Ferdi Baba Olduğunu Ortaya Koyan 14 Ölümsüz Şarkısı
Ferdi Tayfur'u kaybetmenin üzüntüsü içerisinde buraya ne yazsak az... Yalnızca sizlere neden onun 'Ferdi Baba' olduğunu hatırlatacak bir liste hazırlamak istedik. Arabesk müziğin ülkemizdeki en önemli isimlerinden Ferdi Baba'nın unutulmaz şarkıları bu listede...
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1. Ferdi Tayfur - Bana Sor
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2. Ferdi Tayfur - Sabahçı Kahvesi
3. Ferdi Tayfur - Hatıran Yeter
4. Ferdi Tayfur - İçim Yanar
5. Ferdi Tayfur - Emmioğlu
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6. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı
7. Ferdi Tayfur - Sevda Yelleri
8. Ferdi Tayfur - Geçen Yıl
9. Ferdi Tayfur - Gizli Sevda
10. Ferdi Tayfur - Sanma Ki Yaşıyorum
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11. Ferdi Tayfur - Sen Gittin
12. Ferdi Tayfur - Ben Seni Öyle Sevdim Öyle Sevdimki
13. Ferdi Tayfur - Yaktı Beni
14. Ferdi Tayfur - Ben de Özledim
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