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Arabeskin Kolu Kanadı Kırık: Ferdi Tayfur'un Neden Ferdi Baba Olduğunu Ortaya Koyan 14 Ölümsüz Şarkısı

etiket Arabeskin Kolu Kanadı Kırık: Ferdi Tayfur'un Neden Ferdi Baba Olduğunu Ortaya Koyan 14 Ölümsüz Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 16:27

Ferdi Tayfur'u kaybetmenin üzüntüsü içerisinde buraya ne yazsak az... Yalnızca sizlere neden onun 'Ferdi Baba' olduğunu hatırlatacak bir liste hazırlamak istedik. Arabesk müziğin ülkemizdeki en önemli isimlerinden Ferdi Baba'nın unutulmaz şarkıları bu listede...

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1. Ferdi Tayfur - Bana Sor

2. Ferdi Tayfur - Sabahçı Kahvesi

3. Ferdi Tayfur - Hatıran Yeter

4. Ferdi Tayfur - İçim Yanar

5. Ferdi Tayfur - Emmioğlu

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6. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı

7. Ferdi Tayfur - Sevda Yelleri

8. Ferdi Tayfur - Geçen Yıl

9. Ferdi Tayfur - Gizli Sevda

10. Ferdi Tayfur - Sanma Ki Yaşıyorum

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11. Ferdi Tayfur - Sen Gittin

12. Ferdi Tayfur - Ben Seni Öyle Sevdim Öyle Sevdimki

13. Ferdi Tayfur - Yaktı Beni

14. Ferdi Tayfur - Ben de Özledim

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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