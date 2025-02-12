Arabeskin Kolu Kanadı Kırık: Ferdi Tayfur'un Neden Ferdi Baba Olduğunu Ortaya Koyan 14 Ölümsüz Şarkısı

Ferdi Tayfur'u kaybetmenin üzüntüsü içerisinde buraya ne yazsak az... Yalnızca sizlere neden onun 'Ferdi Baba' olduğunu hatırlatacak bir liste hazırlamak istedik. Arabesk müziğin ülkemizdeki en önemli isimlerinden Ferdi Baba'nın unutulmaz şarkıları bu listede...