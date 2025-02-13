Tanyeli İçin Düzenlenen ve Ünlülerin Akın Ettiği Gecede Oğulları Taylan ve Teoman Duygusal Anlar Yaşadı!

'Çok güzel çok mutluyuz Allah hepsinden razı olsun. Tanyeli'ye de tez zamanda şifa versin rabbim aramıza katılsın tekrar ve daha güzel gecelerde biraraya gelebilelim.'

Tilbe, daha önce saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar olduğu iddialarına da yanıt verdi: “Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. Bir sürü boya kullanıyorum, hiçbiri böyle yapmamıştı.”

Daha önce farklı terliklerle görüntülenmesi hakkında ise “Yine biri ayağımda. Seviyorum” dedi.