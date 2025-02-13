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Tanyeli İçin Düzenlenen ve Ünlülerin Akın Ettiği Gecede Oğulları Taylan ve Teoman Duygusal Anlar Yaşadı!

Tanyeli İçin Düzenlenen ve Ünlülerin Akın Ettiği Gecede Oğulları Taylan ve Teoman Duygusal Anlar Yaşadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 10:59

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için özel bir gece düzenlendi. ‘Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun’ etkinliği Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Geceye Yıldız Tilbe, Enbe Orkestrası, Hakan Altun gibi ünlü isimler katıldı. Tanyeli, doktorunun izin vermemesi nedeniyle geceye katılamadı ancak oğulları Taylan ve Teoman gelenlere teşekkür etti. Etkinlik boyunca sanatçılar ve dostları Tanyeli için duygusal mesajlar verdi.

Gelin kimler gelmiş, neler söylemiş birlikte bakalım 👇

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için düzenlenen anlamlı gecede duygusal anlar yaşandı. Hatırlarsanız, sanatçının sağlık durumu nedeniyle sahnelere ara verdiğini ve tedavi sürecinin zorlu geçtiğini biliyoruz.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için düzenlenen anlamlı gecede duygusal anlar yaşandı. Hatırlarsanız, sanatçının sağlık durumu nedeniyle sahnelere ara verdiğini ve tedavi sürecinin zorlu geçtiğini biliyoruz.

Hastanede tedavi gördüğü süreçte birçok ünlü ismin ve yakın dostunun ziyaretine gelen Tanyeli sosyal medya hesabından sık sık bu anları paylaşarak sevenlerini bilgilendiriyordu.

Hastanede tedavi gördüğü süreçte birçok ünlü ismin ve yakın dostunun ziyaretine gelen Tanyeli sosyal medya hesabından sık sık bu anları paylaşarak sevenlerini bilgilendiriyordu.

Son olarak domuz gribine yakalandığını duyurmuş ve “Canımın derdine düştüm, karantinadayım, çok ağır ilaçlar alıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak domuz gribine yakalandığını duyurmuş ve “Canımın derdine düştüm, karantinadayım, çok ağır ilaçlar alıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli’nin oğulları Taylan ve Teoman, annelerinin geceye katılmak için çok çabaladığını ancak doktorlarının izin vermediğini söyledi.

Tanyeli’nin oğulları Taylan ve Teoman, annelerinin geceye katılmak için çok çabaladığını ancak doktorlarının izin vermediğini söyledi.

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan geceye katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan geceye katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Annem buraya gelmeyi çok istedi, morali çok iyi. Biz de hastaneden geldik. Enfektif durumu atlattı, sağlığı daha iyiye gidiyor. Annem dünyanın en büyük savaşçısı. Onun için bizim umudumuz hala var.”

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Geceyle ilgili duygularını dile getiren Taylan ''Biraz duygusallaştık'' dedi. İşte o anlar:

Sanat dünyasından pek çok isim, Tanyeli’ye destek için sahne aldı ve duygularını dile getirdi:

Sanat dünyasından pek çok isim, Tanyeli’ye destek için sahne aldı ve duygularını dile getirdi:

Saba Tümer:

Saba Tümer:

“Tanyeli'nin mücadelesini çok takdir ediyorum. Gerçekten hepimize bir ders veriyor. Herkese bir ders veriyor Tanyeli mücadelesiyle. Çok istedi bu akşam burada olmak, bizlerle beraber olmak ama işte sağlık sebepleriyle gelmemesi zaten daha uygun. Daha yeni Influenza atlattı kadıncağız. Onun için kalbimiz onunla.”

Çağla Şıkel:

Çağla Şıkel:

“Çok başka biri... Kişisel olarak tanımazken müthiş bir savaşçıyla karşılaştık. Zor yolculuğu bize çok şey öğretti ve sorgulattı. Bu hastalıkla mücadele verenlere umut oldu ve olmaya devam ediyor. Acil şifalar diliyorum.”

Yıldız Tilbe:

Yıldız Tilbe:

'Çok güzel çok mutluyuz Allah hepsinden razı olsun. Tanyeli'ye de tez zamanda şifa versin rabbim aramıza katılsın tekrar ve daha güzel gecelerde biraraya gelebilelim.'

Tilbe, daha önce saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar olduğu iddialarına da yanıt verdi: “Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. Bir sürü boya kullanıyorum, hiçbiri böyle yapmamıştı.”

Daha önce farklı terliklerle görüntülenmesi hakkında ise “Yine biri ayağımda. Seviyorum” dedi.

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Zara:

Zara:

“Ahde vefanın gecesi… Tanyeli inşallah sağlıklı şekilde aramıza döner. Son saniyeye kadar gelmek istedi ama biz ve doktorları istemedik. Nihayet bizi dinledi. Kalbi ve aklı bizimle, her saniye telefon açıyor.” 

Sahne kostümleriyle ilgili de konuşan Zara, “Hepsi başımın tacı. Her etkinliğin bir ruhu var, ona uygun giyinmeye çalışıyorum” dedi.

Başarılı sanatçı Zara, Bostancı Gösteri Merkezi’nde dev koro ile birlikte yakın dostu Tanyeli’ye seslendi ve “Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Tanyelim” şarkısını söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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