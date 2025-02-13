Tanyeli İçin Düzenlenen ve Ünlülerin Akın Ettiği Gecede Oğulları Taylan ve Teoman Duygusal Anlar Yaşadı!
Tanyeli İçin Düzenlenen ve Ünlülerin Akın Ettiği Gecede Oğulları Taylan ve Teoman Duygusal Anlar Yaşadı!
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için özel bir gece düzenlendi. ‘Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun’ etkinliği Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Geceye Yıldız Tilbe, Enbe Orkestrası, Hakan Altun gibi ünlü isimler katıldı. Tanyeli, doktorunun izin vermemesi nedeniyle geceye katılamadı ancak oğulları Taylan ve Teoman gelenlere teşekkür etti. Etkinlik boyunca sanatçılar ve dostları Tanyeli için duygusal mesajlar verdi.
Gelin kimler gelmiş, neler söylemiş birlikte bakalım 👇
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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için düzenlenen anlamlı gecede duygusal anlar yaşandı. Hatırlarsanız, sanatçının sağlık durumu nedeniyle sahnelere ara verdiğini ve tedavi sürecinin zorlu geçtiğini biliyoruz.
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Hastanede tedavi gördüğü süreçte birçok ünlü ismin ve yakın dostunun ziyaretine gelen Tanyeli sosyal medya hesabından sık sık bu anları paylaşarak sevenlerini bilgilendiriyordu.
Son olarak domuz gribine yakalandığını duyurmuş ve “Canımın derdine düştüm, karantinadayım, çok ağır ilaçlar alıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Tanyeli’nin oğulları Taylan ve Teoman, annelerinin geceye katılmak için çok çabaladığını ancak doktorlarının izin vermediğini söyledi.
Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan geceye katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi:
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Geceyle ilgili duygularını dile getiren Taylan ''Biraz duygusallaştık'' dedi. İşte o anlar:
Sanat dünyasından pek çok isim, Tanyeli’ye destek için sahne aldı ve duygularını dile getirdi:
Saba Tümer:
Çağla Şıkel:
Yıldız Tilbe:
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Zara:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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