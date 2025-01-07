Doğum Günü Pastasını Hastanede Üfleyen Eski Oryantal Tanyeli Yeni Yaş Dileğini Sevenleriyle Paylaştı!
Doğum Günü Pastasını Hastanede Üfleyen Eski Oryantal Tanyeli Yeni Yaş Dileğini Sevenleriyle Paylaştı!
Yaklaşık olarak dört sene öncesine tekabül eden mide ameliyatı sürecinde ne yazık ki kendisinin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmış ve bu durum Tanyeli için oldukça zorlu bir tedavi sürecinin de başlangıcı olmuştu. Eski oryantal, tedavisine yurtdışında başlamış olsa da süreci ülkemizde devam ettirme kararı almıştı. Son aylarda tedavi süreci hastanede devam eden ünlü oryantalden yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Ünlü isim, yeni yaşına hastanede girdi, dileklerini sevenleriyle paylaştı.
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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli, yaşadığı zor süreçleri ve bu zamanlarda neler hissettiğini sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor.
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Tanyeli en son yeni yıla girerken evinde olduğu anları ''Çok şükür evimde ,çekirdek ailemleyim . Yılbaşı hindimiz yok ama çok mutluyuz çok 😍'' notunu düşerek paylaşmıştı.
Tanyeli, geçireceği bir operasyon için son günlerde yeniden hastaneye yatmıştı. Kendisini ziyaret eden Bilal Özcan, Tanyeli'nin kendi doğum gününde pastasını kesip herkes için şifa dilediği anları paylaştı.👇
Tanyeli'nin yeni yaşında herkes için şifa dileyerek pastasını kestiği anları izlemek isteyenler için👇
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