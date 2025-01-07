Doğum Günü Pastasını Hastanede Üfleyen Eski Oryantal Tanyeli Yeni Yaş Dileğini Sevenleriyle Paylaştı!

''Çok şükür evimde ,çekirdek ailemleyim .

Yılbaşı hindimiz yok ama çok mutluyuz çok 😍Şiir gibi oldu 😂

Oğlum Fırında Tavuğumuz ,patatesimizi yaptı ,küçük oğlum uludağ gazozu kaptı😂

Şaka değil ,reklam değil gerçek ,2024 n izleri geçicek ,mesajını aldım sevgiyle uğurluyorum 🥰

2025 sağlıkla ,bollukla ,mutlulukla ,bereketiyle gelsin ve sevdiklerimizle bizlere güzel günler nasip etsin .

Üç aylarımız mübarek olsun .

Her günümüze şükürler olsun .

Dualara devam ,güzel günler çok yakın,maskeli mandrekeler gönlümüzden uzak ,hayatımızdan uzak olsun .

Sevgi olsun ,sadakat olsun ,dürüstlük olsun ,az olsun öz olsun ,şifası mutluluğu ,mucize dolu bir yıl olsun .

Çok mu şey istiyorum 💋

Sizi çok seviyorum çok teşekkür ederim 2024 çok şey öğrettin bana 🚿''