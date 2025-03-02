Bebekten Önce Evi Paylaştı: Neslihan Atagül'ün 500 bin TL'ye Dekore Ettikleri Evi Görmeye Hazır mısınız?
Bebekten Önce Evi Paylaştı: Neslihan Atagül'ün 500 bin TL'ye Dekore Ettikleri Evi Görmeye Hazır mısınız?
Çocuk bekleyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun dekore ettikleri evi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde doğacak oğulları için kesenin ağzını açtıkları ve oğlu doğmadan önce odasını hazırlayan çiftin harcadığı paranın 500 bin TL olduğu iddia edilmişti.
Atagül, bugün sosyal medya hesabından dekore ettiği evinin bir köşesini paylaştı.
Buyurun beraber bakalım 🔎
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Bilenler bilir Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yolları Fatih Harbiye dizisinde kesişti.
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Sosyal medyada birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getiren çift şimdilerde ise tatlı bir heyecanın içinde.
Neslihan Atagül, hamilelik haberini uzun süre gizli tutmuş ve bu durumu şu sözlerle açıklamıştı:
Hamileliğiyle ilgili duygularını da şu sözlerle paylaşmıştı:
Geçtiğimiz günlerde de büyüyen karnını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, büyük beğeni toplamıştı.
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Çiftin, doğacak bebekleri için evi dekore ettikleri ve tam 500 bin TL harcadıkları iddia ediliyordu.
Ahşap, gri ve krem tonların hakim olduğu oda, sıcak ve huzurlu bir atmosfere sahip.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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