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Bebekten Önce Evi Paylaştı: Neslihan Atagül'ün 500 bin TL'ye Dekore Ettikleri Evi Görmeye Hazır mısınız?

Bebekten Önce Evi Paylaştı: Neslihan Atagül'ün 500 bin TL'ye Dekore Ettikleri Evi Görmeye Hazır mısınız?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2025 - 11:20

Çocuk bekleyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun dekore ettikleri evi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde doğacak oğulları için kesenin ağzını açtıkları ve oğlu doğmadan önce odasını hazırlayan çiftin harcadığı paranın 500 bin TL olduğu iddia edilmişti. 

Atagül, bugün sosyal medya hesabından dekore ettiği evinin bir köşesini paylaştı. 

Buyurun beraber bakalım 🔎

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Bilenler bilir Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yolları Fatih Harbiye dizisinde kesişti.

Bilenler bilir Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yolları Fatih Harbiye dizisinde kesişti.

O dönem set arkadaşlığı olarak başlayan ilişkileri kısa sürede aşka dönüştü ve 8 Temmuz 2016’da evlenerek hayatlarını birleştirdiler. O günden beri magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Atagül ve Doğulu, aşk dolu paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

Sosyal medyada birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getiren çift şimdilerde ise tatlı bir heyecanın içinde.

Sosyal medyada birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getiren çift şimdilerde ise tatlı bir heyecanın içinde.

İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Atagül ve Doğulu, oğulları için her detayı düşünüyor. Dekore ettikleri ev için bir bütçe ayıran çift dekorasyon konusunda oldukça titiz davranmış gibi görünüyor.

Neslihan Atagül, hamilelik haberini uzun süre gizli tutmuş ve bu durumu şu sözlerle açıklamıştı:

Neslihan Atagül, hamilelik haberini uzun süre gizli tutmuş ve bu durumu şu sözlerle açıklamıştı:

“Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak istedik, hakkımızda buydu açıkçası. Velhasıl kelam, biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.”

Hamileliğiyle ilgili duygularını da şu sözlerle paylaşmıştı:

Hamileliğiyle ilgili duygularını da şu sözlerle paylaşmıştı:

“Bir projeye ‘evet’ demişken hamile olduğumu öğrendim ve projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Anne olmak oldukça heyecanlı bir şey. Bir sürü hissetmediğim duyguyu hisseder oldum aynı zamanda. Bu zamana kadar çok güzel geçti hamileliğim, bundan sonra da umarım böyle devam eder. Eşim Kadir’le heyecanla bekliyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde de büyüyen karnını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, büyük beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de büyüyen karnını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, büyük beğeni toplamıştı.

Ancak herkes doğum haberini beklerken, Atagül’den bu kez bambaşka bir paylaşım geldi: Yeni evi!

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Çiftin, doğacak bebekleri için evi dekore ettikleri ve tam 500 bin TL harcadıkları iddia ediliyordu.

Çiftin, doğacak bebekleri için evi dekore ettikleri ve tam 500 bin TL harcadıkları iddia ediliyordu.

Neslihan Atagül, bugün sosyal medya hesabından evin bir köşesinin fotoğraflarını paylaştı. Modern ve şık bir tarz benimseyen çift, sade ama bir o kadar da göz alıcı bir dekorasyon tercih etmiş.

Ahşap, gri ve krem tonların hakim olduğu oda, sıcak ve huzurlu bir atmosfere sahip.

Ahşap, gri ve krem tonların hakim olduğu oda, sıcak ve huzurlu bir atmosfere sahip.

Ahşap detaylar ve soft renklerle dekore edilen evde cam avize, tasarım lambader ve rahat bir L koltuk dikkat çekiyor. Duvarlarda çerçeve gibi süslemelerin olmaması da çiftimizin sadelikten yana olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bakalım siz beğencek misiniz:

Bakalım siz beğencek misiniz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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