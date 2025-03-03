Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katilleri İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katilleri İçin İstenen Ceza Belli Oldu
İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmüştü. Arkadaşlarıyla bit pazarına giden 15 yaşındaki çocuk, önce sözlü saldırıya maruz kalmış ardından birkaç kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi'yi ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan iki şüphelinin soruşturması tamamlandı.
Savıcılığın, şüpheliler hakkında talep ettiği ceza belli oldu.
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Hayatını kaybetmişti
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Şüphelilerin soruşturması tamamlandı
İstenen ceza belli oldu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Düşünsenize şu çocuğun katilleri için destek paylaşımı yapan insanlar var aramızda
insan olmak zor hele vicdan sahibi olmak daha zor
Maalesef 18 yaş altında bildiğimiz kanunlar geçerli olmuyor. Hukukçu değilim işin Ehl-i kişiler daha iyi bilir ama 16 yaşındaki komşumuz 2020 yılında karşı k... Devamını Gör
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