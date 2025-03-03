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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katilleri İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katilleri İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 17:39

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmüştü. Arkadaşlarıyla bit pazarına giden 15 yaşındaki çocuk, önce sözlü saldırıya maruz kalmış ardından birkaç kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi'yi ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan iki şüphelinin soruşturması tamamlandı. 

Savıcılığın, şüpheliler hakkında talep ettiği ceza belli oldu.

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Hayatını kaybetmişti

Hayatını kaybetmişti

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören, ünlü İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 14 Ocak günü Kadıköy'deki bit pazarına arkadaşlarıyla beraber gitmişti.

Minguzzi, burada iki çocuk tarafından 'çok yakışıklısın' denilerek bıçaklandı. 15 yaşındaki çocuk, acilen hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin soruşturması tamamlandı

Şüphelilerin soruşturması tamamlandı

Bit pazarının incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin kimliği tespit edildi. Söz konusu kişilerin 15 ve 16 yaşındaki B.B. ve U.B. olduğu ortaya çıktı. 

Savcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını kaydetti. Şüpheli isimler daha sonra Minguzzi'yi 'deşerim seni' şeklinde tehdit etmiş, tekme ve yumruklarla saldırmıştı. B.B. ise tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçaklamıştı.

İstenen ceza belli oldu

İstenen ceza belli oldu

Savcılık, 15 yaşındaki B.B. ve U.B.'nin 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Düşünsenize şu çocuğun katilleri için destek paylaşımı yapan insanlar var aramızda

Gökhan Öktem

insan olmak zor hele vicdan sahibi olmak daha zor

Betul Tıkız

Maalesef 18 yaş altında bildiğimiz kanunlar geçerli olmuyor. Hukukçu değilim işin Ehl-i kişiler daha iyi bilir ama 16 yaşındaki komşumuz 2020 yılında karşı k... Devamını Gör

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