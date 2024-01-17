İddialı Kombinleri ile Birbirleriyle Yarışan Ünlü İsimlerden En Stil Sahibi Hangisi?
İddialı Kombinleri ile Birbirleriyle Yarışan Ünlü İsimlerden En Stil Sahibi Hangisi?
Giydikleri, söyledikleri ve yaşantıları ile merak edilen ünlü isimlerin kombinlerini sizin için inceledik. Moda dünyasında fazlaca takip edilen ve giyim tarzı ile ilham kaynağımız haline gelen ünlü isimlerden en iyi stile sahip olan sizce hangisi?
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Moda dünyasının en merak edilen ve en stil sahibi isimlerinden biri ile karşınızdayız! Yasemin Özilhan'ın feminen olduğu kadar iddialı da görünen blazer deri ceket ve stiletto ayakkabıları ile oluşturduğu stili için ne düşünüyorsunuz?
Son dönemlerin en sevilen ve merak edilen isimlerinden Afra Saraçoğlu! O kadar duru bir güzelliği var ki... Derin yırtmaçlı elbise ile çizmeleri çok cool görünüyor.
Melisa Döngel'in ters köşe yaptığı kombinlerini seviyoruz. Her tarza ayak uydurabildiği gibi giydiği her şeyi kendine çok yakıştırıyor. Siz bu kombini nasıl buldunuz?
Fahriye Evcen'in tarzını bir kesim oldukça eleştirirken bir kesim ise çok beğeniyor. Son dönemlerin en trend olan ceket modellerinden tercih eden güzel oyuncu, kombini ile kendine hayran bıraktı.
Cool'luğun kitabını yazmak denilince de akla hemen Bensu Soral geliyor! Kendi güzelliğine söyleyecek pek söz yok. Bu maskülen tarzını da çok sevdik.
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Bu kombin karşısında saygı duruşuna geçebiliriz... Burcu Esmersoy o kadar kaliteli ve iddialı bir stil yaratmış ki...
Her yaptığı, her söylediği olay olan isim İrem Derici ile karşınızdayız. Kendisi kadar güzel ve iddialı bu kombini nasıl buldunuz?
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri ile geldik. Leopar kürk ve rugan pantolonu ile Berrak Tüzünataç çuval giyse yakışır diyenler burada mı?
Aşırı minnoş bir elbise tercih eden Hande Erçel'in stili çok beğenildi. Kombini mi daha güzel yoksa kendisi mi karar sizin...
Alıştığımız stilinden daha durgun bir kombin ile karşımıza çıkan Hadise'nin, feminen esintileri olan kombinini nasıl buldunuz?
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Dilan Çiçek Deniz'in bu elbisesi çok iddialı bir seçim olmuş. Kusursuz bir stil yaratmış olan güzel oyuncu fiziği ile de kendine hayran bırakıyor.
Her kombini olay olan isim ile karşınızdayız! Gülşen'i o kadar iddialı parçalar ile görmeye alıştık ki bu elbisesi bizi şok etmedi. Yine de bu kombininin de çok başarılı olduğunu kabul edelim...
Simge Sağın'ın cut out detayları olan elbisesi tam bir tasarım harikası. Elbisenin etrafını çevreleyen boncuk detayları ise elbiseyi başka bir boyuta taşımış resmen. Oldukça farklı ve iddialı bu kombine biz bayıldık.
Pınar Deniz o kadar güzel ki, gözlerine bakmaktan kombine odaklanamadık... Yeşil ona ancak bu kadar yakışabilirdi, ayrıca elbisenin tarzı ve rengi çok başarılı.
Hazar Ergüçlü'nün bu kombinini beğenmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Beyaz renk diz altına kadar uzanan çorapları eteği ve blazer ceketi ile aşırı cool! Ayakkabılarının enfes tasarımını göz ardı edemeyiz elbette. Gerçek stil sahibi olmak böyle bir şey!
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