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Yalı Çapkını Dizisinin 53. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!

etiket Yalı Çapkını Dizisinin 53. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 14:35

Yalı Çapkını dizisi dün 53. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı! 

Heyecan içinde izlediğimiz bu bölümde; yine kalp atışlarımız sık sık yükseldi. Seyran'a büyük bir kazık atan Ferit'in planları herkesi hayrete düşürdü.

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''Bu içerik 14.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Kendi markasını çıkarmaya hazırlanan Ferit'e, Halis Ağa'dan onay çıktı.

Kendi markasını çıkarmaya hazırlanan Ferit'e, Halis Ağa'dan onay çıktı.

Ferit, Seyran'a çok acımasız bir hamle yaptı. Ailesinin adını temize çıkarmak için Seyran'ı yalancı durumuna düşürdü.

Ferit, Seyran'a çok acımasız bir hamle yaptı. Ailesinin adını temize çıkarmak için Seyran'ı yalancı durumuna düşürdü.

Bu bölümde Gülgün Hanım'ın tercihi püsküllü kazak çok iyi görünüyordu!

Bu bölümde Gülgün Hanım'ın tercihi püsküllü kazak çok iyi görünüyordu!

Püsküllü kazak 850,00 TL burada.

Suna bu kombini ile herkesi kendine hayran bıraktı. Vintage esintileri olan bu kombini merak edenler için gömlek ve pantolon burada.

Suna bu kombini ile herkesi kendine hayran bıraktı. Vintage esintileri olan bu kombini merak edenler için gömlek ve pantolon burada.

Gömlek 6.200,00 TL burada.

Pantolon 7.950,00 TL burada.

Pelo'nun bu kombini bölümün en iyilerinden olabilir! Kombinin tarzı ve rengi Pelo'ya çok yakışmış.

Pelo'nun bu kombini bölümün en iyilerinden olabilir! Kombinin tarzı ve rengi Pelo'ya çok yakışmış.

Hırka 5.590,00 TL burada.

Etek 2.680,00 TL burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Suna'nın tercihi saks mavisi kazak çok merak edilmiş. Altına tercih ettiği mini yırtmaçlı eteği ile çok trend bir stil yaratmış.

Suna'nın tercihi saks mavisi kazak çok merak edilmiş. Altına tercih ettiği mini yırtmaçlı eteği ile çok trend bir stil yaratmış.

Kazak 2.500,00 TL burada.

Etek 699,95 TL burada.

Asuman'ın stilini beğenmeyen yoktur heralde!

Asuman'ın stilini beğenmeyen yoktur heralde!

Yarasa kol kazak 1.399,00 TL.

İncelemek isteyenler için kazak burada.

Suna'nın tercihi blazer ceket, etek ve gömlek kombininin markası Mango!

Suna'nın tercihi blazer ceket, etek ve gömlek kombininin markası Mango!

Blazer ceket 1.799,99 TL burada.

Etek 599,99 TL burada.

Gömlek 599,99 TL burada.

Bölümün en merak edilenlerinden bir diğeri ise Seyran'ın tercih ettiği ekose desenli ceket! Ceketin stilini siz nasıl buldunuz?

Bölümün en merak edilenlerinden bir diğeri ise Seyran'ın tercih ettiği ekose desenli ceket! Ceketin stilini siz nasıl buldunuz?

Ekose desenli ceket 3.248,00 TL burada.

Benzer parçaları incelemek için buraya tık tık!

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