Yalı Çapkını Dizisinin 53. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!
Yalı Çapkını Dizisinin 53. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!
Yalı Çapkını dizisi dün 53. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı!
Heyecan içinde izlediğimiz bu bölümde; yine kalp atışlarımız sık sık yükseldi. Seyran'a büyük bir kazık atan Ferit'in planları herkesi hayrete düşürdü.
''Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
''Bu içerik 14.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendi markasını çıkarmaya hazırlanan Ferit'e, Halis Ağa'dan onay çıktı.
Ferit, Seyran'a çok acımasız bir hamle yaptı. Ailesinin adını temize çıkarmak için Seyran'ı yalancı durumuna düşürdü.
Bu bölümde Gülgün Hanım'ın tercihi püsküllü kazak çok iyi görünüyordu!
Suna bu kombini ile herkesi kendine hayran bıraktı. Vintage esintileri olan bu kombini merak edenler için gömlek ve pantolon burada.
Pelo'nun bu kombini bölümün en iyilerinden olabilir! Kombinin tarzı ve rengi Pelo'ya çok yakışmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suna'nın tercihi saks mavisi kazak çok merak edilmiş. Altına tercih ettiği mini yırtmaçlı eteği ile çok trend bir stil yaratmış.
Asuman'ın stilini beğenmeyen yoktur heralde!
Suna'nın tercihi blazer ceket, etek ve gömlek kombininin markası Mango!
Bölümün en merak edilenlerinden bir diğeri ise Seyran'ın tercih ettiği ekose desenli ceket! Ceketin stilini siz nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın