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Soğuk Havalarda Bile Şıklığından Ödün Vermeyenlerin Tercihi Altınyıldız'da Kış İndiriminin En Sevilenleri

etiket Soğuk Havalarda Bile Şıklığından Ödün Vermeyenlerin Tercihi Altınyıldız'da Kış İndiriminin En Sevilenleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 14:37

Altınyıldız, kışın soğuk nefesini hissettiğimiz bu aylarda bile, modadan ve şıklıktan ödün vermeyenlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Sıcaklığınızı korurken, tarzınızı da en iyi şekilde yansıtmanızı sağlayacak birbirinden şık ve kaliteli ürünler, kış indirimleriyle de göz kamaştırıyor.

Bu içerik 13.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Rıss Jean Kot Pantolon Denim, her türlü kombin ile uyum sağlayabilecek bir ürün.

Rıss Jean Kot Pantolon Denim, her türlü kombin ile uyum sağlayabilecek bir ürün.

Altınyıldız Classics markasının Ekstra Slim Fit modeli, dar kesimli ve pamuklu bir yapıya sahip olan Rıss Jean Kot Pantolon, konfor ve şıklığı bir arada sunuyor. Bu pantolon, kaliteli kumaşı ile size mükemmel bir giyim deneyimi sunacak.

İndirimli fiyatı 499,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Altınyıldız Classics Erkek Lacivert Polar Sweatshirt

Altınyıldız Classics Erkek Lacivert Polar Sweatshirt

Bu casual tarzdaki sweatshirt, günlük stilinizden hafta sonuna kadar her anınızda yeni favoriniz olmaya aday. Üstelik Premium ile indirim fırsatları mevcut.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İyi ki almışım altın yıldız kalitesi kesinlikle tavsiye ederim bu fiyata çok iyi.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Fit Kahverengi Şişme Erkek Mont

Fit Kahverengi Şişme Erkek Mont

Elyaftan üretilen, sıcak tutma özelliği ve ultra hafifliğinin yanı sıra özel çantası ile kolayca taşıyabileceğiniz bu mont, pratikliği ile de tam aradığınız parça!

İndirimli fiyatı 709,99 TL

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Siyah, tüylenme yapmayan triko kazak her kombine çok yakışacak!

Siyah, tüylenme yapmayan triko kazak her kombine çok yakışacak!

Triko kumaşı ile kış aylarında gardıropların vazgeçilmez parçası olan yarım balıkçı yaka kazak, ister günlük casual kombinlerinizde ister ceket kombinlerinizde giyebileceğiniz bir tasarıma sahip.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Altınyıldız Classics Erkek Siyah Kanvas Slim Pantolon

Altınyıldız Classics Erkek Siyah Kanvas Slim Pantolon

Kanvas %98 pamuklu, dar paça pantolon sepette 549,99 TL fiyatıyla kaçırılmaması gereken ürünlerden biri!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kalitesi duruşu çok iyi. Yıllardır kullandığım pantolonlar her renginden tekrar almaya başladım emsallerine göre fiyatı çok iyi hepsiburada indirimleri sağolsun.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Altınyıldız Kanguru Cepli Pamuklu Sweatshirt 50 TL ve üzerine %25 indirim!

Altınyıldız Kanguru Cepli Pamuklu Sweatshirt 50 TL ve üzerine %25 indirim!

Pamuklu kumaşı sayesinde konfor sağlarken, iç poları ve 3 iplik tasarımı kış aylarında sıcak tutan formdadır. Ürünün bir çok renk seçeneği de mevcut.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşı çok güzel, yıkadım renk atması yaşanmadı.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Rahat ve şık bir eşofman arayışında olanlar bu ürün tam da sizin için.

Rahat ve şık bir eşofman arayışında olanlar bu ürün tam da sizin için.

Konforlu pamuklu kumaşı, fonksiyonel yan cepleri ve hareket kolaylığı sağlayan ribana paça tasarımıyla favori eşofman altınız olmaya aday! Farklı renk ve beden seçenekleri de mevcut.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Altınyıldız Classics Erkek Haki Oxford Gömlek

Altınyıldız Classics Erkek Haki Oxford Gömlek

Düğmeli yaka, slim fit dar kesim tasarımıyla yaptığınız kombinlerde stilinize fark katabilirsiniz.  Farklı renkleri ve bedenleri mevcut. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 399,99 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok kaliteli ve tam istediğim gibi. Harika bir ürün kumaşı çok güzel.

Hepsiburada

Altınyıldız Classics Erkek Beyaz Sweatshirt 50 TL ve üzerine %25 indirimli!

Altınyıldız Classics Erkek Beyaz Sweatshirt 50 TL ve üzerine %25 indirimli!

Bu sweatshirt, rahat ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Pamuklu kumaşı sayesinde, hem hafif hem de nefes alabilir bir yapıya sahip olan bu sweatshirt, mevsim geçişlerinde ve serin hava koşullarında sizi sıcak tutacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Altınyıldız Classics Boxer Paketi

Altınyıldız Classics Boxer Paketi

3lü paketiyle pamuklu esnek yapılı boxer modelinde farklı renk paketleri de mevcut.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşı çok iyi, bacak kısmını asla sıkmıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Triko kumaşı ile kış aylarında gardıropların vazgeçilmez parçası olacak!

Triko kumaşı ile kış aylarında gardıropların vazgeçilmez parçası olacak!

Sıcak tutan triko kazak, trend deseni ile günlük casual kombinlerinizde tercih edebileceğiniz bir tasarımı ve muhteşem rengiyle sepetinize atmanız gereken ürünlerden biri.

İndirimli fiyatı 399,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Altınyıldız Classics Siyah Mono Yaka Desenli Palto

Altınyıldız Classics Siyah Mono Yaka Desenli Palto

Mono yaka yan cepli palto, yağmurlu ve soğuk havalarda kullanım avantajı sağlar. Günlük tarzınızın ve klasik giyim tercihlerinizin tamamlayıcı parçası olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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