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Cuma Gecesini Kanepesinde Tek Başına Geçirmek İsteyenler İçin 12 Rahat Ürün

etiket Cuma Gecesini Kanepesinde Tek Başına Geçirmek İsteyenler İçin 12 Rahat Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 20:10

Birçok insanın hafta sonu planları arasında dışarı çıkmak, arkadaşlarla buluşmak veya bir etkinliğe katılmak olabilir. Ancak bazıları için ideal Cuma gecesi, rahat bir kanepeye uzanıp, bir kitap okuyarak, film izleyerek veya sadece dinlenerek geçirilen sakin bir gece olabilir. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz, işte size tek başınıza evde geçireceğiniz Cuma gecelerinizi daha da rahat ve keyifli hale getirecek 12 ürün önerisi.

Bu içerik 10.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Vanilla Romantic pudra kokusuyla modunuzu yükseltecek!

1. Vanilla Romantic pudra kokusuyla modunuzu yükseltecek!

Bu özel mum, hem görsel açıdan hem de koku açısından evinize farklı bir hava katacak. Evinizde harika zaman geçirirken muhteşem kokusuyla size eşlik edecek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Silikon Atıştırmalık Tepsisi

2. Silikon Atıştırmalık Tepsisi

Saplı bardak atıştırmalık tepsisi ile atıştırmalıklarınıza ulaşma mücadelesine veda edin. Atıştırmalık tepsisinin beş yiyecek bölmesi, patlamış mısır, patates kızartması, cips ve kuruyemiş gibi atıştırmalıkları rahatça tutmanıza olanak tanıyor ve içeceğinizden ödün vermeden en sevdiğiniz ikramların tadını çıkarmanızı sağlıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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3. Bu boyama kitabı, size huzur ve rahatlama sağlayacak.

3. Bu boyama kitabı, size huzur ve rahatlama sağlayacak.

Boyama kitapları, genellikle çocuklar için düşünülse de, yetişkinler arasında da popüler hale geldi. Bu kitaplar, stresi azaltmaya yardımcı olur, odaklanmayı artırır ve yaratıcılığı teşvik eder. Bu kitapla cuma akşamları favori aktiviteniz boyama yapmak olacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Her şeyini çok sevdim! Kağıt yeterince kalın. Sayfalar çok büyük.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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4. RockDove Kadın Teddy Fleece Kapalı Terlik

4. RockDove Kadın Teddy Fleece Kapalı Terlik

Isınmak bilmeyen ayaklarınızı sıcacık yapacak ve koruyacak kapalı sırt tarzı terlik Cuma gecesi ev kombini için ideal bir seçim olacaktır. Sherpa polar üst kısım, ter ve kokuları önleyen nefes alabilen mikrofiber astar ile cilt üzerinde süper rahat ve yumuşak bir his verir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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5. Yumuşak Sıcak Tutan Peluş Bornoz

5. Yumuşak Sıcak Tutan Peluş Bornoz

Süper yumuşak, hafif ama dayanıklı kumaşıyla bütün gece sizi konforlu hissettirecek bu peluş bornozu da sepetinize eklemeyi unutmayın.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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6. Kışın soğuk gecelerinde sıcacık bir kurtarıcıya mı ihtiyacınız var? İşte tamda sizler için elektrikli ısıtmalı battaniye!

6. Kışın soğuk gecelerinde sıcacık bir kurtarıcıya mı ihtiyacınız var? İşte tamda sizler için elektrikli ısıtmalı battaniye!

Isıtmalı battaniye, farklı kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayan 5 dakika içinde hızlı bir şekilde ısınmak için 10 ısı ayarına sahiptir. Elektrikli ısıtmalı battaniye  9 otomatik kapanma zamanlayıcı kademesi olup rahat bir kış keyfini çıkarabilmenizi sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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7. Boyun ve Sırt Küvet İçin Banyo Yastığı

7. Boyun ve Sırt Küvet İçin Banyo Yastığı

Bu yumuşak boyun yastığıyla banyonuza konforu getirebilirsiniz. Maksimum konforla kendinizi şımartın ve kaslarınızı yatıştırıp rahatlamasını sağlayın. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Fıtıklarla dolu boynum için jakuzi banyosu yapmak artık daha rahatlatıcı oldu. Tavsiye ederim

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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8. Küvet Banyo İçin Taşınabilir Bardak Tutacağı

8. Küvet Banyo İçin Taşınabilir Bardak Tutacağı

Duş alırken aynı zamanda bir şeyler içmek isteyenler için bardak tutacağı harika bir ürün. Sevdiğiniz şarkıyı da açarak keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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9. The Grand Canal Venice 1000 Parça Yetişkin Puzzle

9. The Grand Canal Venice 1000 Parça Yetişkin Puzzle

Sağlam parçalarla, bu yapboz kendi başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte bir araya gelip eğlenmek için ideal bir ürün. Zihninizi ve bulmaca becerilerinizi test edin!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bir arkadaşım için hediye olarak aldım. Ne kadar güzel olduğunu anlata anlata bitiremiyorlar. Harika bir alışveriş.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

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10. Atıştırmalıklar Kitabı ile kolay, keyifli ve lezzetli tariflerle güzel bir akşam geçirebilirsiniz.

10. Atıştırmalıklar Kitabı ile kolay, keyifli ve lezzetli tariflerle güzel bir akşam geçirebilirsiniz.

İster kahvaltı, ister beş çayı, isterseniz de piknik için hazırlanabilecek, hafif, lezzetli, misafirleriniz için şık ve çocuklarınız için de eğlenceli tarifler sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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11. İçeceklerinizi yakın tutun ve dökülmeleri önleyin!

11. İçeceklerinizi yakın tutun ve dökülmeleri önleyin!

Kanepe bardak tutucuyla içeceklerinizi ve atıştırmalıklarınızı güvende ve emniyette tutun. Bu kullanışlı aksesuar, alanınızı dağınıklıktan korurken, film keyfi yaparken ihtiyacınız olan içeceklerinizi yanınızda bulundurmanızı sağlıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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12. Yumuşak kalın örgü ipliği, saf el işçiliği ile kışın sizleri son derece yumuşak ve sıcak tutmaya hazır!

12. Yumuşak kalın örgü ipliği, saf el işçiliği ile kışın sizleri son derece yumuşak ve sıcak tutmaya hazır!

Yorgun geçen bir günün ardından eve gelip bu yumuşacık battaniye altında en sevdiğiniz diziyi izlediğinizi hayal edin.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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