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2024 Kışına Damga Vuracak Birbirinden Havalı Parçalar

etiket 2024 Kışına Damga Vuracak Birbirinden Havalı Parçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 10:57

2024 kış modasının en çarpıcı ve havalı kıyafetlerini sizin için bir araya getirdik! Bu yılın modasını belirleyecek olan bu parçalar, dolabınızda mutlaka yer almalı. Kışın soğuk günlerinde sizi sıcacık tutacak, aynı zamanda da stilinizi yansıtacak bu kıyafetler, modayı yakından takip edenlerin gözdesi olacak.😍

Bu içerik 09.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Swist Siyah Polo Yaka Kol Detay Kadın Triko Midi Elbise

Swist Siyah Polo Yaka Kol Detay Kadın Triko Midi Elbise

Kış aylarının vazgeçilmez trendlerinden biri olan kadın triko elbiseler, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor. Sıcak tutan yapısı ve rahat kesimi ile kış aylarının vazgeçilmez parçalarından biri olacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaş kalitesi güzel. Çok beğendim harika bir elbise!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu kışın modası kesinlikle bordo külotlu çoraplar!

Bu kışın modası kesinlikle bordo külotlu çoraplar!

Kışın soğuk ve gri günlerinde stilinizi ısıtacak trend parça bordo külotlu çorapları kesinlikle kombinlerinize eklemelisiniz. Bu çarpıcı renk, sizlere kışın kasvetli havasını dağıtarak enerji ve canlılık verecek.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kargom zamanında geldi . Beden de iyi oldu, rengi de güzel.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Harley Davidson Laconia Hi Black Unisex Çizme

Harley Davidson Laconia Hi Black Unisex Çizme

Bu çok tercih edilen Harley Davidson su geçirmez bot, farklı hava koşullarında kullanıma uygundur. Sıcaklığın çok düşük olduğu günlerde bile ayağın konforunun korunmasını sağlar.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Tek kelime mükemmel ürün harika kalite.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kadın Wılma Suni Deri Ceket kış gardırobunuzun favorisi olacak!

Kadın Wılma Suni Deri Ceket kış gardırobunuzun favorisi olacak!

Kürk detaylı suni deri ceket günlük kombinlerinize çok yakışacak! Deri uzun çizmelerle stilinizi tamamlayabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mai Livia Bej Yakalı Kazak

Mai Livia Bej Yakalı Kazak

Kış mevsiminin vazgeçilmez parçası olan bu kazak, kombinlerinize farklı bir hava katacak. Şimdi dolabınızda yer almayı bekleyen bu kazakla, kışın soğuk günlerini sıcacık ve şık bir şekilde geçirebilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hayatımda aldığım ennnnn güzel şeylerden biri. İki rengini daha aldım!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Eleanor Louise Kadın Siyah Kadife Mary Jane Balerin Babet

Eleanor Louise Kadın Siyah Kadife Mary Jane Balerin Babet

Bu ayakkabı, kaymaz taban malzemesi kullanılarak ve tamamen el işçiliği ile üretilmiş. İster günlük yaşamınızda, ister özel günlerde tercih edebileceğiniz bu ayakkabı, şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkaracak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Siyah Biyeli Palazzo Pantolon bu kış tüm kombinlerinizin favorisi olmaya aday!

Siyah Biyeli Palazzo Pantolon bu kış tüm kombinlerinizin favorisi olmaya aday!

Yüksek bel bu pantolonun önünde hem fermuar hem de düğme bulunmakta. Esneyen kumaşıyla rahat ve stil sahibi olabilirsiniz. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yok böyle bir rahatlık üstümden çıkarmak istemiyorum. Hem fit gösteriyor hem şık hem spor mükemmel.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Kadın Mürdüm Şardonlu Kaşkorse Triko Uzun Elbise

Kadın Mürdüm Şardonlu Kaşkorse Triko Uzun Elbise

Bu triko elbise, çeşitli renk ve beden seçenekleriyle sunuluyor. Her zevke ve bedene uygun olan bu elbise, gardıropların vazgeçilmez bir parçası olacak!

 Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Harika bir elbise hem dokusu hem de üzerimde duruşuna bayıldım.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mai Collection Mini Bike Antrasit Bisiklet Yaka Eşofman Takımı

Mai Collection Mini Bike Antrasit Bisiklet Yaka Eşofman Takımı

Bu zarif eşofman takımı, konforu ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkıyor. Bu takım, spor yaparken veya günlük yaşamınızda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir seçenek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Regular Fit Kaşe Kaban, klasik ve şık bir görünüm arayanlar için mükemmel bir seçim!

Regular Fit Kaşe Kaban, klasik ve şık bir görünüm arayanlar için mükemmel bir seçim!

Yüksek kaliteli malzemesi ve dikkat çekici dikiş detayları ile bu kaban, soğuk hava koşullarında sizi sıcak tutmak için idealdir. Dolabınızda kesinlikle bulunması gereken parçalardan biri!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bayıldım tam kalıpmış ağır taş gibi bir kaban benim gibi zayıf birine çok havalı oldu teşekkürler DeFacto 🙏

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Harley Davidson Kadın Siyah Deri Bot

Harley Davidson Kadın Siyah Deri Bot

Bu deri bot, kış aylarının soğuk günlerinde ayaklarınızı sıcak ve konforlu tutacak. Yüksek kaliteli deri malzemesi, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile favori botlarınızdan biri olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Ritnice Kadın Siyah Buklet Hırka

Ritnice Kadın Siyah Buklet Hırka

Düğme detayları ve tasarımıyla çok şık bir görünüme sahip bu hırka, günlük kombinlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok kaliteli ve şık bir hırka. Mevsimlik gayet güzel sıcak tutuyor tavsiye ederim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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