Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Cildiniz Nefes Alsın! Gözeneklerinizi Temizleyen Kil Maskesi Önerileri

etiket Cildiniz Nefes Alsın! Gözeneklerinizi Temizleyen Kil Maskesi Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 13:56

Kil maskeleri, cilt bakım rutinimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu maskeler, cildimizi tazeliyor ve canlandırıyor. Gün boyu maruz kaldığımız stres, kirlilik ve diğer dış etkenler cildimizi yorar ve matlaştırır. İşte tam bu noktada, kil maskeleri devreye giriyor. Cildimizi derinlemesine temizleyerek, tüm bu olumsuz etkileri ortadan kaldıran ve cildimizi yeniden canlandıracak bu maskeleri gelin beraber inceleyelim. 

Bu içerik 07.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

L'Oréal Paris mineraller bakımından zengin saf kil maskesi.

L'Oréal Paris mineraller bakımından zengin saf kil maskesi.

Cildi pürüz ve fazla yağdan arındıran, yoğun silikat içeren saf kil maskesi mineraller bakımından çok zengin. Bu maske ile cildinizi kusursuzlaştırın!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Orijinal! Ve cilde verdiği temizleme ve cildin doğal güzelliğini ortaya çıkarması paha biçilemez. Paketlemesi çok iyiydi ve güvenli bir şekilde teslim edildi. Teşekkürler

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bibimcos Pore Clearing Clay Mask fazla sebumu emerek, yağ-nem dengesini sağlar.

Bibimcos Pore Clearing Clay Mask fazla sebumu emerek, yağ-nem dengesini sağlar.

Hacmindeki güçlü emilim özelliği ile öne çıkan bir kil maskesidir. Bu maske, ciltte aşırı salgılanan sebumu düzenlemeye ve gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bunun kadar nazik yormadan cildi temizleyen bir kil maskesi daha görmedim. Önce mini boyunu aldım. Çok begenince buna geçtim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque beyaz kil ile gözenekleri derinlemesine arındırın.

Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque beyaz kil ile gözenekleri derinlemesine arındırın.

İçeriğindeki beyaz kil ile gözenekleri derinlemesine arındırır. Ciltte gözle görülür bir biçimde küçülmüş gözeneklerle daha sıkı bir görünüme kavuşur ve cilt dokusunu düzenler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Aztec Secret Healing kil maskesi cildinize doğal detoks uygular!

Aztec Secret Healing kil maskesi cildinize doğal detoks uygular!

Aztec Secret cildinizin siyah noktalardan arınmasına yardımcı olur. Volkanik aktivite sonucunda mineral bakımından zenginleşmiş bir konsantredir. Yüzdeki ölü derilerin peeling etkisiyle atılmasını sağlayıp, cildinizi yumuşacık yapacak bu ürün favoriniz olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Purgatio Natural Detox Kaolin Kil Maskesi

Purgatio Natural Detox Kaolin Kil Maskesi

İçeriğinde bulunan %100 doğal gül suyu ve saf gül yağı sayesinde etkili siyah nokta temizleme gücüne sahiptir. Aynı zamanda PH dengesini düzenleyip yüzü derinlemesine temizler ve siyah nokta maskesi görevi görür.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Cildim normalde çok hassastır fakat belirtilen süreden fazla tutmama rağmen zarar vermedi , yüzde bıraktığı sıkılaşmış ve temizlenmiş hissini sevdim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Neutrogena Skin Detox arındırıcı ve detoks etkili kil maskesi.

Neutrogena Skin Detox arındırıcı ve detoks etkili kil maskesi.

Glikolik asit ile zenginleştirilmiş arındırıcı kil maskesi cildin nem dengesini korurken kir, yağ, makyaj kalıntılarını nazikçe temizler. Bu ikisi bir arada formül detoks maskesi veya günlük temizleyici olarak kullanılabilir.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İlk defa böyle bir ürün kullanıyorum ve deneyimime göre gayet işe yarar buldum. Cildimin hakikaten bir bakıma ihtiyacı varmış. Paketlenmesi de gayet iyiydi.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Yves Rocher karma ve yağlı ciltler için Pure Menthe Kil Maske.

Yves Rocher karma ve yağlı ciltler için Pure Menthe Kil Maske.

Organik Nane içeren formülü gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Yağ fazlasını anında emen matlaştırıcı kil maske, ciltteki sebum fazlasını anında emer, gözenekleri temizleyerek cildi derinlemesine arındırır ve tazeler.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İlk kullanımda yazıyorum kokusu inanılmaz dogal nane ve salatalık kokusu aldım diger kill maskeleri gibi bütün yagı çekmiyor yüzünüzden yumuşacık yapıyor temizlenmiş ve ferah hisediyorsunuz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Claderm 5'li (Aloe, Tea Tree, Nar, Propolis, Collagen) Set.

Claderm 5'li (Aloe, Tea Tree, Nar, Propolis, Collagen) Set.

Claderm tamamen doğal olması nedeniyle her cilde uygun bir cilt bakım maskesidir. Deriyi fiziksel ve kimyasal zararlı etkilere karşı korur.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok sevdiğim maskeler çok memnunum teşekkür ederim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nip Fab Salisilik Fix Kil Maskesi sivilcelerinizden kolayca kurtulun!

Nip Fab Salisilik Fix Kil Maskesi sivilcelerinizden kolayca kurtulun!

Nip Fab Salisilik Asit Kil Maskesi, sivilce problemlerinizle hızlı ve etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olur. Bu ürün, cilt bakımında önemli bir rol oynayan salisilik asit içeriği sayesinde, sivilceleri hedef alır ve cildinizi pürüzsüzleştirir. Ayrıca, kil maskesinin detoks etkisiyle cildinizdeki fazla yağı da emer. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Claderm Bakım Maskesi deriyi fiziksel ve kimyasal zararlı etkilere karşı koruyor.

Claderm Bakım Maskesi deriyi fiziksel ve kimyasal zararlı etkilere karşı koruyor.

Emilim sağlayan kaolinit, illit ve smektit mineralleri sayesinde bir yandan deriyi fiziksel ve kimyasal zararlı etkenlere karşı korumayı desteklerken, diğer yandan da yağ ve ter gibi deri salgılarını emerek deriyi temizlerler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

EcoProbiotic Pro+Biotic Volkanik Kil Maskesi

EcoProbiotic Pro+Biotic Volkanik Kil Maskesi

Pro+ teknolojisi ile arındırıcı kil maskesi, cildin daha sağlıklı ve sıkılaşmış görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Bu kil maskesi detoks etkili bir temizlik sağlıyor.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İlk kullanımda bile yüzümde yaşattığı his müthiş kesinlikle tavsiye ediyorum muhteşem bir krem mutlaka denemelisiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Caudalie Vinopure yüzü derinlemesine arındırır.

Caudalie Vinopure yüzü derinlemesine arındırır.

Karma ve yağlı ciltlerin kullanımına uygun olan bu ürün, cildi görünür oranda arınmış ve mat görünüm kazandırmayı destekler.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok hızlı bi şekilde geldi eski kullandığım ürünler den biri kabı değişti güzel bir ürün 4 ürün şeklinde alırsanız gözeneklerin ve lekelerin gittiğini çok iyi bir şekilde fark edersiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın