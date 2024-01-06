Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Sanki Hiç Yemek Yapmıyormuş Gibi Mutfağınızı Temiz Gösterecek 12 Ürün

etiket Sanki Hiç Yemek Yapmıyormuş Gibi Mutfağınızı Temiz Gösterecek 12 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 18:40

Mutfağınızın her köşesini pırıl pırıl yapacak, temizlik performansınızı zirveye taşıyacak ürünlerle geldik! Bu, sadece bir temizlik rutini olmayacak; aynı zamanda mutfağınızı yeniden keşfetmenizi sağlayacak bir yolculuk olacak. Mutfağınıza nüfuz edecek bu temizlik ürünleri, her bir detayın üzerinde titizlikle dururken, bir yandan da sizin için son derece keyifli bir temizlik süreci sunacağına eminiz🧼😊

Bu içerik 05.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Stardrops The Pink Stuff Mucize Çok Amaçlı Temizlik Macunu

1. Stardrops The Pink Stuff Mucize Çok Amaçlı Temizlik Macunu

Süngeri ile birlikte her türlü sert ve kirli yüzey lekesinde anında çalışan hafif aşındırıcı, çok amaçlı bir macun temizleyicidir. Tüm yüzeylerdeki lekeleri çıkarın, hemen hemen her şeyi bu ürün sayesinde anında temizleyin!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Scrub Daddy Smiley süngere de buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

2. Fairy Power Sprey

2. Fairy Power Sprey

Mutfaktaki her türlü yağ için çözüm sunan Fairy Power Sprey, hızlı ve kolay temizlik sağlayarak bulaşık yıkamayı her zamankinden daha kolay hale getirerek favoriniz olacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

3. Angry Mama Mikrodalga Temizleyici

3. Angry Mama Mikrodalga Temizleyici

Sevimli ve akıllı tasarımıyla dakikalar içinde etkili bir şekilde temizleme sağlayan, ısıya dayanıklı malzemelerden yapılmış yaratıcı ve benzersiz Angry Mama mikrodalga temizleyiciye hemen göz atın!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Buharla temizlemek için mikrodalgamda limon/sirke suyu dolu bir kase kullanıyordum, ancak bunun daha iyi çalıştığı söylendi - daha fazla buhar yaratıyor ve sıcak suyun dökülme riski daha az. Sevimli ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

4. Cif Profesyonel Güçlü Yağ Çözücü Sprey

4. Cif Profesyonel Güçlü Yağ Çözücü Sprey

Bu çok amaçlı yüzey temizleyici kolay durulanan formülü sayesinde zaman ve enerji kazandırır. Özel geliştirilmiş formülüyle yüzeylere zarar vermeden günlük mutfak kirlerini mükemmel temizler.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Motor yağını bile çıkardı. Etkili bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

5. Fairy Hepsi Bir Arada Yıkama Bulaşık Makinesi Kapsülü

5. Fairy Hepsi Bir Arada Yıkama Bulaşık Makinesi Kapsülü

Bu mucizevi ürün, temizleme performansını zirveye taşıyor ve ışıldayan, kristal gibi bulaşıklar elde etmenizi sağlıyor. Fairy'nin bu eşsiz formülü, kurumuş yağlar üzerinde bile etkili olacak şekilde tasarlanmış. Evet, yanlış duymadınız! Artık yağlı tabaklarınızı tekrar tekrar yıkamak zorunda kalmayacaksınız.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Scrub Daddy Scrub Mommy Smiley Temizleme Süngeri

6. Scrub Daddy Scrub Mommy Smiley Temizleme Süngeri

Temizlik işlerinizi güler bir yüzle kolaylaştırın😊 Temizleme süngeri birçok farklı yüzeyde kullanılabilir (örn. cam, paslanmaz çelik, dökme demir, banyo). Sünger 8 haftaya kadar koku veya leke tutmaz. Kullanımdan sonra temiz bir şekilde durulanabilir.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Tiktok'ta o fırçalayan anne videosunu gördüğüm ve sonra bunları burada bulduğum için çok mutluyum! Temizlemesi çok kolay, bu yüzden çok daha uzun süre dayanıyorlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

7. Scotch-Brite Paslanmaz Çelik Ovma Pedi

7. Scotch-Brite Paslanmaz Çelik Ovma Pedi

Eğer mutfakta paslanmaz çelik tencere ve tavalarınızın temizliği konusunda bir çözüm arıyorsanız, bu ürünü kullanabilirsiniz. Mutfakta geçirdiğiniz süreyi azaltacak ve tencere-tava gibi mutfak eşyalarınızın parıldamasını sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

8. Sil Süpür Paspas

8. Sil Süpür Paspas

Mutfağınızın zeminini pırıl pırıl yapmak için mükemmel bir yardımcıya mı ihtiyacınız var? İşte karşınızda, Scotch-Brite Sil Süpür Paspas Sistemi! Saçı, tüyü, tozu etrafa dağıtmaz, içine hapseder. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Acayip kolaylık herkes almalı.

Amazon

9. Sihirli Temizleme Süngeri

9. Sihirli Temizleme Süngeri

Kimyasal kullanımı gerektirmeden yalnızca birkaç su damlası ile en zorlu kirlerde bile temizlik sağlayan bu süngerin etkisine hayran kalacaksınız!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bunlar sürtünme izleri ve genel temizlik için mükemmeldir. Çoğu zaman ürüne bile ihtiyacınız yok, sadece su. Sihirli silgilere göre biraz daha az dayanıklıdırlar ancak pakette bu kadar çok silgi varken bu sizin için son sorun olacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

10. Karcher Buharlı Temizlik Makinesi

10. Karcher Buharlı Temizlik Makinesi

Buharlı temizlik makineleri sayesinde mutfağınızda hiç toz kalmayacak! Bu ürün yüzeyleri, zeminleri, halıları ve güçlü buharla etkili bir şekilde temizler. Su buharının gücüyle deterjansız kir ve lekeleri çıkarır, çevre dostu bir seçenektir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. İsveç Bulaşık Yeniden Kullanılabilir ve Yıkanabilir El Bezleri

11. İsveç Bulaşık Yeniden Kullanılabilir ve Yıkanabilir El Bezleri

Mutfak ve banyolar için ultra emici İsveç Bulaşık Bezleri, sıvıları 15 katı kadar hızla emerek tezgahınızı, masanızı, ofis masanızı ve daha fazlasını temizlemek için idealdir!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bulaşıklar ve mutfak temizlikleri için mükemmeldir, çok dayanıklıdır ve çamaşırda kolayca temizlenir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

12. Çelik Yüzeyler İçin Profesyonel Yağ Giderici

12. Çelik Yüzeyler İçin Profesyonel Yağ Giderici

Çelik yüzeyler için profesyonel yağ giderici ile paslanmaz çelik yüzeylerinizdeki yağları giderip, inatçı yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz. Evdeki paslanmaz yüzeyler, parmak izlerine ve lekeler ile toz birikiminden bu ürünle hızlıca kurtulun!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?