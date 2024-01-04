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Şıklığınızdan Ödün Vermeden Gün Boyu Sizi Rahat Tutacak Bot ve Çizme Modelleri

etiket Şıklığınızdan Ödün Vermeden Gün Boyu Sizi Rahat Tutacak Bot ve Çizme Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 12:07

Kış sezonunda kombinlerinize imzasını bırakacak konforlu ve şık kışlık ayakkabı modelleri önerileriyle geldik! Kendi tarzınızı yansıtabileceğiniz Nine West marka bot ve çizme modelleriyle günlük kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Gelin bu bot ve çizmelere beraber göz atalım👇😊

Bu içerik 03.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Nine West Buslın 2pr Siyah Kadın Biker Bot

Nine West Buslın 2pr Siyah Kadın Biker Bot

Bu iddialı deri bot büyük zincirler sevenler için ideal. Günlük kullanımda çeşitli kıyafetlerle kombin yapabileceğiniz şık bir parça.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok beğendim. Paketleme çok özenliydi. Normalde 37 giyiyorum 38 aldım tam oldu 🌸

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nine West Henna 3pr Krem Kadın Topuklu Bot

Nine West Henna 3pr Krem Kadın Topuklu Bot

Krem rengi bot, topuk detayıyla çok zarif bir görünüme sahip. Bilekte biten tasarımıyla etek ve elbise kombinlerinize çok yakışacak.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ayakkabıyı çok beğendim çok şıktı, kalitesi kendini belli ediyordu gayet rahattı. Bir beden büyük almanızı tavsiye ederim ben 38 giyorum 39 aldım tam oldu.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nine West Zenatıtr 2pr Haki Kadın Çizme

Nine West Zenatıtr 2pr Haki Kadın Çizme

Suni deri haki uzun çizme bu kış favoriniz olacak. Bağcık modeliyle daha kolay kullanımlı ve konforlu bir çizme modeli olup, rahat ve tam kalıba sahip.  

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nine West Izzy2 2pr Bej Kadın Çizme

Nine West Izzy2 2pr Bej Kadın Çizme

Deri bej çizme sade tasarımıyla her kombininize uyacak bir parça. Kış aylarında su geçirmeyen ve sizi sıcak tutacak bu çizme, dolabınızda mutlaka bulunmalı.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Eski kaliteli ayakkabılar gibi tabiri caizse taş gibi çizme. Tam kalıp. Kendi numaranızı alın.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nine West Tınba 2pr Beyaz Kadın Postal

Nine West Tınba 2pr Beyaz Kadın Postal

Nine West'in en şık beyaz postallarından biri olan bu ürün, önden bağcıkları ve yandan fermuarıyla konforlu bir kullanım sağlıyor. Uzunluğuyla ayaklarınızı gayet iyi koruyacak bu postal ile kışın sıcacık olacaksınız.

Bir kullanıcı yorumu söyle;

Ürün kesinlikle alınmalı postal ve serseri olan o tarzı beğeniyorsanız alın derim, kaba durmuyor ayağı büyük göstermiyor. Gayet derliyor topluyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Nine West Tebar 2pr Siyah Kadın Sneaker Bot

Nine West Tebar 2pr Siyah Kadın Sneaker Bot

Eğer rahatlıkla birlikte sıcaklık arıyorsanız, bu sneaker bot tam sizlik. Suni deriden üretilmiş bu yürüyüş botunun, aynı zamanda açık renk seçeneği de mevcut.

 Bir kullanıcı yorumu şöyle;

anneme doğum günü hediyesi olarak almıştım çok beğendi ayaklarını sıcacık tuttuğunu söyledi.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nine West Akeda 2pr Siyah Kadın Dolgu Topuklu Bot

Nine West Akeda 2pr Siyah Kadın Dolgu Topuklu Bot

Bu dolgu topuk botlar hem sizi uzun gösterirken hem de soğuk kış aylarında ayaklarınızı sıcak tutacak. Günlük kullanımda şık ve spor kombinler yapabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nine West Yogaey 2pr Gri Kadin Topuklu Bot

Nine West Yogaey 2pr Gri Kadin Topuklu Bot

Özel davetlerde kombinlerinizin favorisi olacak bu deri bot, sizi çok zarif gösterecek. Elbise ve kumaş pantolonların altına ince bir çorapla şıklığınıza şıklık katacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok şık ve güzel bir bot.😊

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nine West Rıery 2pr Haki Kadın Chelsea Bot

Nine West Rıery 2pr Haki Kadın Chelsea Bot

Nine West deri bot, kış aylarının favorisi diyebiliriz. Kalın tabanlı olan bu bot, kar ve yağmur gibi zorlu koşullarda sizi yarı yolda bırakmayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nine West Tanny 2pr Siyah Kadın Bot

Nine West Tanny 2pr Siyah Kadın Bot

Bu siyah bot kalın topuğuyla günlük kullanımda hem şık hem de rahat olmanızı sağlayacak. Kombinlere tarz katacak olan bu botu, kot pantolonlarla da kombinleyerek şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Topuk boyu ideal paketlenmesi çok iyiydi duruşu da çok güzel

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Nine West Derrın 3pr Siyah Kadın Kar Botu

Nine West Derrın 3pr Siyah Kadın Kar Botu

Sade ve şık bir kar botu arıyorsanız işte kombinlerinize çok yakışacak bir parça! Fiyat performans ürünü olan bu botu kaçırmayın deriz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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