Şıklığınızdan Ödün Vermeden Gün Boyu Sizi Rahat Tutacak Bot ve Çizme Modelleri

Nine West'in en şık beyaz postallarından biri olan bu ürün, önden bağcıkları ve yandan fermuarıyla konforlu bir kullanım sağlıyor. Uzunluğuyla ayaklarınızı gayet iyi koruyacak bu postal ile kışın sıcacık olacaksınız.

Bir kullanıcı yorumu söyle;

Ürün kesinlikle alınmalı postal ve serseri olan o tarzı beğeniyorsanız alın derim, kaba durmuyor ayağı büyük göstermiyor. Gayet derliyor topluyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.