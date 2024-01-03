Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Kombin Yapmakta Zorlandığınız Günlerde Kurtarıcınız Olacak Parçalar

etiket Kombin Yapmakta Zorlandığınız Günlerde Kurtarıcınız Olacak Parçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 11:15

Bu soğuk kış aylarında kombin yapmakta bazen zorlanıyor olabiliriz. En zoru da kombinimize uyacak kaban ve çanta seçimi yapmak olabilir. Sizi bu dertten kurtarmak için şıklığınızı tamamlayacak parçaları derledik. Gelin bu parçalara birlikte bakalım👇😊

Bu içerik 02.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Manuka Deri Everyday Bag Siyah Çanta

Manuka Deri Everyday Bag Siyah Çanta

Manuka deri çanta dışı suni deri olup, özel eşyalarınızı saklayabileceğiniz 4 adet dış, 3 adet iç göze sahip. Çevre dostu, kolay temizlenebilen haftanın her günü taşıyabileceğiniz çok fonksiyonlu bir çanta.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu boyutlar da bir çantaya çok ihtiyacım vardır ihtiyacımı giderdi çok şık ve kullanışlı indirimli aldım çok hızlı ulaştı elime teşekkür ederim :))Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Manuka Jacqueline Kısa Kaşe Kaban Ekru

Manuka Jacqueline Kısa Kaşe Kaban Ekru

Kış aylarında kombinlerinize çok yakışacak bu kaşe kaban geniş yakalı olup iç astarlı üretilmiş. Hem şık hem kurtarıcı bir kaşe kaban arıyorsanız ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Manuka Urban Tote Çanta

Manuka Urban Tote Çanta

Urban Tote çanta el askısı ve ayarlanabilir omuz askısıyla kullanım kolaylığı sağlar. Astarlı, içinde büyük bir cep ve fermuarlı küçük cep detayı bulunmakta.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Rengi acı kahve gibi. İçi geniş. Uzatmalı askısı da mevcut. Bayıldım!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Manuka Geniş Paça Kumaş Pantolon Siyah

Manuka Geniş Paça Kumaş Pantolon Siyah

Nervür detaylı, önden çima dikişi bulunan bu kumaş pantolon, kot pantolon kombinlerinden sıkılanlar için ideal bir parça.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Manuka Cool Çanta Siyah

Manuka Cool Çanta Siyah

Küçük çanta sevenler için bu dokulu suni deri çanta, iç cep detaylarıyla günlük kullanımda kombinlerinizin favorisi olacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Küçük görünmesine rağmen her şeyimi koyabiliyorum, sıkıntı yaratmıyor. Duruşu çok güzel, severek kullanıyorum.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Manuka Premıum Kemerli Trench Kaban

Manuka Premıum Kemerli Trench Kaban

Kemerli trench kaban bu kış sizi sıcak tutarken stilinizi konuşturacak. Astarlı kaşe kumaşıyla günlük kullanıma uygundur. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün kaliteli ve duruşu çok güzel. Ağır ve sıcak tutacak kalınlıkta.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Manuka Çift Gözlü Kanvas Tote Bag

Manuka Çift Gözlü Kanvas Tote Bag

Kanvas çift gözlü çanta fermuarlı iç gözüyle şık ve kullanışlı. Çıkarılabilir ve boyu ayarlanabilir uzun sapıyla ister kolunuza takın isterseniz elinizde taşıyın.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çantayı beğenerek kullanıyorum. Alalı 5 ay oldu. kargo da hızlı gelmişti.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Manuka City Kanvas Çanta Siyah

Manuka City Kanvas Çanta Siyah

Kanvas çift gözlü çanta, fermuarlı iç gözüyle dolabınızda bulunması gereken kurtarıcı çantalardan. Siyah- beyaz rengiyle kombin yapmanızı da kolaylaştıracağına eminiz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Manuka Dona Pileli Palazzo Pantolon

Manuka Dona Pileli Palazzo Pantolon

Bu acı kahve pantolon yüksel bel ve asimetrik pile detayıyla kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak. Agraf ve fermuar kapamalı olup yanlardan cep detaylarına sahip. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Manuka Çift Gözlü Kanvas Tote Bag

Manuka Çift Gözlü Kanvas Tote Bag

Kanvas çift gözlü, şeftali rengi çanta fermuarlı iç gözü ve boyu ayarlanabilir uzun sapıyla günlük kullanımda kolaylık sağlamakta. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bayıldımmmmm 😍 özellikle haki ve şeftali rengine çok güzel duruyor 3 rengini de aldım.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Manuka Düğmeli Deri Kısa Ceket

Manuka Düğmeli Deri Kısa Ceket

Haki ceket gömlek yaka ve apolet detaylarıyla havalı bir kombin yapabilirsiniz. Yanlardan fleto ceplere sahip bu ceket günlük kombinlerinize çok yakışacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?