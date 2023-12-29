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Girdiği Ortama İmzasını Atmak İsteyenler Buraya! Bu Parçalardan Hangisini Seçersin?

etiket Girdiği Ortama İmzasını Atmak İsteyenler Buraya! Bu Parçalardan Hangisini Seçersin?

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 15:59

Sonbahar-Kış modasının şüphesiz ki en cool parçası spor takımlar. Dolaplarımızın olmazsa olmazı, bu sezonda karşımıza hoodie takım, oversize takım, crop takım, jogger takım ve triko takım gibi farklı tarzlarda çıkıyor. Sizin için bu sezonun en cool kombinler yapabileceğiniz modellerini seçtik.

Peki, senin stilin olan takım bunlardan hangisi?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 29.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Lacivert fermuarlı takım dolabınızın modası geçmeyecek modellerinden biri olacak. Günlük kombinleriniz için çok iyi bir alternatif!

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Hem günlük hem de klasik kombinlerinizde kullanabileceğiniz o model!

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Bembeyaz bir takım arıyorsanız bu modeli incelemeden geçmeyin. Gold ve gümüş rengi takılarınız ile çok trend kombinler yaratabilirsiniz.

Tamamen konfor arıyorsanız ve aynı zamanda da tarz bir takım arıyorsanız, o zaman bu model tam size göre demektir!

Tamamen konfor arıyorsanız ve aynı zamanda da tarz bir takım arıyorsanız, o zaman bu model tam size göre demektir!
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Oversize modasının en iyilerinden... Giydiğiniz an cool görüneceksiniz zaten!

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Spor kıyafetlerinizi günlük kombinlerinize dahil etme modasına siz hala katılmadınız mı?

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Yine modası geçmeyecek bir modelle daha karşınızdayız. Gümüş ve gold rengi takılarınızla muhteşem bir kombin oluşturabilirsiniz.
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Balıkçı crop takım kış sezonunda sizin hayatınızı kurtarabilir. Kombin yapma derdine son verecek olan bu takım kar botlarınızla da çok yakışacak.

Rengi kadar kumaşı da harika bir model. Günlük kombinlerinizin kurtarıcısı olacaklardan!

Rengi kadar kumaşı da harika bir model. Günlük kombinlerinizin kurtarıcısı olacaklardan!

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Hem spor hem de çok feminen bir takım. Bu takım ile gold rengi takılarınızı kombinlemek çok güçlü bir stil oluşturacak.

Hem spor hem de çok feminen bir takım. Bu takım ile gold rengi takılarınızı kombinlemek çok güçlü bir stil oluşturacak.

Yanı büzgülü takım günlük kombinleriniz için iyi bir alternatif olabilir. Açık tonlarda tercih edeceğiniz çanta ve ayakkabı kombini ile çok romantik bir tarz yaratabilirsiniz.

Yanı büzgülü takım günlük kombinleriniz için iyi bir alternatif olabilir. Açık tonlarda tercih edeceğiniz çanta ve ayakkabı kombini ile çok romantik bir tarz yaratabilirsiniz.
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