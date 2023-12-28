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Açık Hava Maceralar İçin Vazgeçilmez: En Şık ve Fonksiyonel Outdoor Mont Seçimleri

etiket Açık Hava Maceralar İçin Vazgeçilmez: En Şık ve Fonksiyonel Outdoor Mont Seçimleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
28.12.2023 - 16:43 Son Güncelleme: 28.12.2023 - 17:40

Açık havada vakit geçirmek, doğa ile iç içe olmak, yağmur çamur demeden maceralara atılmak... Bütün bunlar için ihtiyacınız olan tek şey, doğru bir outdoor mont! İşte size, her türlü olumsuz hava koşulunda sizi koruyacak, hem şık hem de fonksiyonel outdoor mont markaları ve modelleri👇

Bu içerik 28.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/yagmur-camur-de...
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Jack Wolfskin Taubenberg 3 in 1 Erkek Mont

Jack Wolfskin Taubenberg 3 in 1 Erkek Mont

Jack Wolfskin'in bu modeli, rüzgar geçirmeyen iç ceketi ve su geçirmez dış katmanı ile dikkat çekiyor. İç ve dış ceketleri ayrı ayrı ya da birleştirilmiş halde kullanabilirsiniz. Bu mont, üç farklı ihtiyaca cevap vererek ihtiyacınızı tek bir montla karşılayabilir.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Gerçekten eski şişme montumla yıllarca eziyet çekmişim, bu kadar hafif ve ince olup bu kadar sıcak tutabilmesi beni epey şaşırttı. Sadece poları bile müthiş. Bedeni bir tık büyük geldi bana, özellikle kol boyu ama sırıtmayacak seviyede.

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Columbia Powder Lite Erkek Mont

Columbia Powder Lite Erkek Mont

Columbia'nın bu modeli, kullanıcı yorumlarına göre oldukça hafif ve sıcak tutan bir yapıya sahip. Omni-Heat Reflective kaplaması sayesinde soğuk havalarda bile sizi sıcak tutuyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Öncelikle almayı düşünen herkese bilgi olması amacıyla aşağıdaki bilgileri ekliyorum. Baştan söyleyeyim Tr de boşuna 10 K vermeyin. Boyum 186 kilom 84 ve Medium aldım, üzerime tam oldu hatta biraz daha göbek yapsam yine olur. Daha önce yazılanlar gibi sadece poşette gelmiyor ürün, güzelce kargoyu sarıp sarmalamışlar ve ek olarak kutuya koymuşlar. Ürünü 13/12 de sipariş ettim 19/12 de teslim aldım. Mükemmel ötesi bir sipariş süreci yöneten AMAZON'a teşekkürler.

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Genius Store Erkek Softshell Mont

Genius Store Erkek Softshell Mont

Softshell kumaşın yumuşak dokusuyla dikkat çeken bu mont, su ve rüzgâr geçirmez özellikleriyle doğaseverlerin favorisi. Kapüşon detayı ve işlevsel cepleriyle hem şık hem de kullanışlı.

Fiyat performans ürünü arayanların tercih edebileceği montun linki burada.

Ben kumaşı çok sevdim, ve güzel durdu üzerimde. rahat bir şekilde soğuk havalarda giyilecek bir türden. L beden aldım az büyük oldu, kazak tarzı bişeylerde rahat giyebilirim. Tavsiye ederim.

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Puma PackLITE Erkek Şişme Mont

Puma PackLITE Erkek Şişme Mont

Puma'nın bu modeli, warmCELL teknolojisi sayesinde ısı yalıtımı yaparak sizi gün boyu sıcak tutuyor. Dört farklı renk seçeneğiyle sokak modasına uyum sağlıyor.

Linki burada.

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The North Face M Evolve II Triclimate Mont

The North Face M Evolve II Triclimate Mont

The North Face M Evolve II Triclimate Mont, hem fonksiyonel hem de şık bir tasarım sunuyor. Elastik bağlamalarla donatılmış manşetler ve etekler, kullanıcının rahatlığını ve hareket kabiliyetini artırıyor. Bu mont, dayanıklılığını ve su geçirmez özelliğini bir arada sunarak her türlü hava koşulunda kullanıcıya güven veriyor. Ayarlanabilir kapüşon ise, yakada bulunan bağlı kenar istifleri ile kişiselleştirilebilir bir kullanım sağlıyor. 

Linki burada.

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Salomon Sight Storm Hoodie W Kadın Outdoor Mont

Salomon Sight Storm Hoodie W Kadın Outdoor Mont

AdvancedSkin teknolojisiyle kuru ve sıcak kalmanızı sağlayan bu model, Stormloft yalıtımı sayesinde kat kat giyinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 

Small beden fiyatı 3.750 TL

Linki burada.

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Columbia Powder Lite Mid Kadın Mont

Columbia Powder Lite Mid Kadın Mont

Sıcak Termaratör İzolasyonu, termal yansıtıcı astarı sayesinde vücut ısınızı koruyarak, su geçirmez bir kılıf içinde konforlu bir deneyim sunar. İki yönlü ana fermuarı, aktivite esnasında çok yönlü kullanım ve ısı kontrolü sağlar. Ekstra sıcaklık ve güvenlik için tasarlanmış rahat bir kapüşon ve iki fermuarlı cep ile öne çıkan bu mont, soğuk hava koşullarında sıcak bir dokunuş sağlayan harika bir seçenektir.

Linki burada.

Eşime aldım bedeni tam oldu. 1,65 boy 76 kg XL. Kol kısmı hafif uzun ama rahatsız etmiyor. Kullanım deneyimi ; ürün kaliteli çok hafif ve ince olmasına rağmen soğuk havalarda omni-heat sayesinde çok sıcak tutuyor.

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Skechers W Capitone Hooded Jacket

Skechers W Capitone Hooded Jacket

En iyi kadın outdoor mont modelleri arasında yer alan Skechers W Capitone Hooded Jacket Skechers'ın bu modeli, ısı yalıtımı yaparak sizi sıcak tutuyor. Siyah rengiyle her kıyafetle kolayca kombinlenebilir ve şehir hayatına uyum sağlıyor.

Linki burada.

Ürün mükemmel ve kaliteli.

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Columbia Arcadia II Kadın Outdoor Mont

Columbia Arcadia II Kadın Outdoor Mont

Su geçirmeyen yapısı ve şık tasarımıyla yağmurlu havaların vazgeçilmezi. Omni-Tech membran kullanılarak üretilmiş ve hafif yapısıyla kolay taşınabilir.

Linki burada.

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The North Face W Stretch Down Jkt Kadın Outdoor Montu

The North Face W Stretch Down Jkt Kadın Outdoor Montu

Kaz tüyü montun su itici kumaşı, yağışlı havalarda bile rahatlık sunuyor. Vücuda oturan yapısıyla özgürce hareket etmenize olanak tanıyor.

Small beden fiyatı 6.000 TL 

Linki burada.

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Columbia Erkek Buck Butte Yalıtımlı Kapüşonlu Mont

Columbia Erkek Buck Butte Yalıtımlı Kapüşonlu Mont

Kış aylarında vazgeçilmez bir gardırop öğesi olan bu özel kıyafet, dış etkenlere karşı ek koruma sağlar. Ayarlanabilir başlık ve çene koruması ile dikişli yapısı, sizi soğuk hava koşullarına karşı korurken, paçada bulunan ayarlanabilir büzme ipi ile de mükemmel bir uyum sağlıyor. Kumaşın su tutmaz özelliği, hafif yağmur ve sis gibi hava durumlarında size ekstra koruma sunuyor.

Bu kış, soğuk hava koşullarına karşı sizi koruyacak ve aynı zamanda kullanışlılık sunacak Columbia Erkek Buck Butte Yalıtımlı Kapüşonlu Mont, gardırobunuzun olmazsa olmazları arasında yerini alacak.

Fiyatı 3.982,43 TL

Linki burada.

Çok iyi ve orijinal ürün. 170 cm boy, 79 kg medium beden tam oldu.

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Kılıç

columbia yağmurluk almıştım ilk sigara külünde delindi allah belâmı versin!

Otto Skorzeny

Abi, dilersen birde Combat'a bir göz atabilirsin.Gayet iyi ürünler var

Admin

Outdoor derken? İçeride de mi mont giyiyoruz yoksa 😀