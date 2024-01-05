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Kasvetli Havalarda Güne Enerjik Başlamanızı Sağlayacak Renkli Kombin Önerileri

etiket Kasvetli Havalarda Güne Enerjik Başlamanızı Sağlayacak Renkli Kombin Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 10:01

Gününüze canlılık ve enerji katacak birbirinden güzel ve renkli parçalarla çok şık kombinler oluşturabilirsiniz. Sizler için stilinizi oluşturabileceğiniz triko kazaklar, elbiseler ve pantolonlar derledik. Modayı takip eden kadınların gardıroplarının vazgeçilmezi olmaya aday bu parçaları gelin hiç vakit kaybetmeden beraber inceleyelim.👇❤️

Bu içerik 04.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bohemai Melbornue Yeşil Organik Uzun Triko Elbise

Bohemai Melbornue Yeşil Organik Uzun Triko Elbise

Rengi ve kumaşıyla içinizi ısıtacak bu elbise kış kombinlerinizin favorisi olacak. Altına beyaz spor ayakkabılarla spor şıklığı yakalayabilirsiniz. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Triko elbise dokusu harika üstte duruşu da çok güzel

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Koton Triko Kazak Kalpli

Koton Triko Kazak Kalpli

Uzun kollu, bisiklet yaka bu kazak rengi ve kalpli tasarımıyla kış dolabınızda bulunması gereken parçalardan biri. Kumaş ve kot pantolonla da rahatça kombinleyebileceğiniz bu kazak ile beğenileri toplayın!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Ritnice Line Kadın Likralı Gri Palazzo Pantolon

Ritnice Line Kadın Likralı Gri Palazzo Pantolon

Fermuar kapamalı bel cırt detaya sahip gri palazzo pantolon hem çok rahat hem de çok şık. Açık renkli kazaklar tercih ederek şıklığınızı pantolonla tamamlayın!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Tum yıldızları veririm bu ürüne mükemmel hem esofman kadar rahat hem de her yerde giyilecek kadar şık hiç dusunmeden alinn 😍

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Fiyonque Carmen Yaka Triko Üst

Fiyonque Carmen Yaka Triko Üst

Fuşya rengi triko üst tarzınıza renk katacak! Rengi ve dokusuyla kış dolabınızda bulunması gereken parçalardan biri. Jean pantolonla kombin yapabileceğiniz bu triko üst omuz açıklığıyla da şık bir görünüm katacak!

Ürüne buradan oluşabilirsiniz.

Hepsiburada

Çizgili Fitilli Kadın Elbise

Çizgili Fitilli Kadın Elbise

Geniş kalıp triko kazak soğuk hava koşullarına karşı mükemmel bir çözüm olup sıcaklığı ve konforu bir araya getiriyor. Bu özel ürünü uzun deri çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Modayı takip eden kadınların gardıroplarının vazgeçilmezi olmaya aday!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Meon Kadın Kargo Pantolon

Meon Kadın Kargo Pantolon

Pamuk şeker rengine sahip bu paraşüt kumaş pantolon yüksek bel ve geniş paça tarzıyla stilinizi ortaya koyarak, güne muhteşem başlamanızı sağlayacak. Kısa ve renkli ceketlerle harika kombinler yapabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Havoş Kırmızı Lacivert Yeşil Baklava Desenli Kazak

Havoş Kırmızı Lacivert Yeşil Baklava Desenli Kazak

Uzun kollu, bisiklet yaka kazak kış muhteşem duruşuyla en sevdiğiniz kazaklarınızdan biri olacak. Görseldeki mankenin yaptığı kombine biz bayıldık! Sizler de isterseniz bu şekilde etekle veya pantolonla renkli bir tarz yakalayabilirsiniz. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel kocaman sıcacık kalın

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mai Collection Howell Füme Blazer Ceket

Mai Collection Howell Füme Blazer Ceket

Katlı yaka dökümlü blazer ceket vatkalı ve iç astarlıdır. Gardırobunuzda kesinlikle bu tarz şık bir ceket bulundurmalısınız. Ceket altına giyeceğiniz uzun çizmelerle gözler üzerinizde olsun!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

O kadar güzel , o kadar kaliteli ki.. bir cekete aşık olunabilirmiş. Keşke bütün ürünlerinizden alabilsem.. 💜

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

İpekyol Cutout Triko Elbise

İpekyol Cutout Triko Elbise

Stilinizi ve zarafetinizi bir arada sunacak bu kırmızı elbise özel davetlerde tercih edebileceğiniz bir parça. Uzun deri çizmelerle kombininizi tamamlayabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Hakke Baklava Desen Renkli Triko Kazak

Hakke Baklava Desen Renkli Triko Kazak

Bu desenli triko kazak tarzınıza renk katacak! Dar kesim pantolonlara çok yakışacak bir kazak. Uzun kollu modeli ile sizi sıcacık tutacak ve bisiklet yaka kesimiyle rahat bir kullanım sunmakta. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Its Basic Kadın Wide Leg Mom Fit Denim Pantolon

Its Basic Kadın Wide Leg Mom Fit Denim Pantolon

Üründe likralı kumaş kullanışmıştır. Bu denim pantolon rengi ve tasarımıyla kombin yapmanızı büyük ölçüde kolaylaştıracak. İsterseniz uzun kazaklarla isterseniz de sweatshirt giyerek tarzınızı oluşturun!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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